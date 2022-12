Actorul Brad William Henke a murit. Era cunoscut din serialul Orange Is the New Black

Câștigătorul premiului Screen Actors Guild a murit luni în somn , a declarat familia lui pentru Deadline. Cauza morții nu a fost făcută disponibilă, a anunțat PEOPLE.

Născut pe 10 aprilie 1966, în Columbus, Nebraska, Henke a crescut în Littleton, Colorado, înainte de a fi căpitanul echipei de fotbal la Universitatea din Arizona.

Henke a fost recrutat de New York Giants în 1989 și tranzacționat la Denver Broncos. Accidentările l-au forțat însă să se retragă în 1994.

Sportivul pensionat a trecut apoi în actorie, cu roluri în filme precum Space Jam (1996), Gone in 60 Seconds (2000), Must Love Dogs (2005), World Trade Center(2006), Hollywoodland (2006), Short Term 12 (2009), Pacific Rim (2013), Pee-wee's Big Holiday (2016) și Split (2016).

De asemenea, a apărut în seriale TV precum Chicago Hope, Nash Bridges, ER, Dexter, Lost, Criminal Minds, Shameless, The Office, Castle și MacGyver.

Henke a câștigat un premiu Screen Actors Guild pentru interpretarea remarcabilă într-un serial de comedie în 2017, pentru rolul ca ofițer de corecție Desi Piscatella în „Orange Is the New Black”.

Actorul s-a căsătorit cu actrița Katelin Chesna în 2001, după ce au lucrat împreună la serialul Showtime „Going to California”. Cei doi au divorțat în anul 2008.

Ulterior, actorul s-a recăsătorit cu Sonja Henke. Alături de aceasta, a crescut un fiu vitreg, Aaden, și o fiică vitregă, Leasa. Actorul avea și un nepot, Amirah.