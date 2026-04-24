Ultima lovitură a Brexit-ului: animalele de companie britanice au rămas fără pașapoarte UE 

De miercuri, pașapoartele UE pentru animalele de companie nu mai sunt valabile și pentru cele din Marea Britanie. Britanicii au beneficiat o perioadă atât de lungă după Brexit de aceste documente europene pentru că sunt valabile pe toată perioada de viață a animalului.

Începând de miercuri, de fiecare dată când vor să-și ia în Europa cățelul, pisica sau alt „pet”, cetățenii UK trebuie să prezinte un certificat de sănătate, valabil pentru o singură călătorie. Pentru câini, de exemplu, prețurile acestora variază între 99 și 199 de lire, în funcție de momentul din zi în care este acordată consultația și de urgența operațiunii.

Măsura intrată în vigoare săptămâna aceasta a dat peste cap planuri de călătorie dar a declanșat și o goană după veterinari.

Noile reguli au lovit și posesorii de câini de însoțire. „Costul și dificultatea obținerii unui certificat de sănătate au împiedicat mulți proprietari de câini-ghid să poată lucra, să participe la evenimente importante și să călătorească independent”, au declarat pentru BBC reprezentanți ai The Guide Dogs for the Blind Association - organizație care oferă nevăzătorilor câini de însoțire.