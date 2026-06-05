Actorul James Handy, ucis de fiul iubitei sale

Fiul iubitei actorului James Handy a fost arestat sub suspiciunea de crimă, în urma morții actorului, potrivit AP.

Forțele de ordine au anunțat, joi, că Handy a fost găsit înjunghiat în piept în Los Angeles.

Miercuri dimineață, ofițerii au primit un apel la 911, unde apelantul a spus că „sunt fiul omului, tocmai l-am ucis pe omul păcatului”, potrivit Departamentului de Poliție din Los Angeles. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului.

Autoritățile l-au găsit pe actorul în vârstă de 81 de ani în curtea din față. A fost găsit înjunghiat în piept și inconștient, potrivit poliției. El a fost dus la spital și ulterior declarat mort,mai arată sursa citată.

Fiul iubitei lui Handy, în vârstă de 44 de ani, le-a spus ofițerilor că el era persoana pe care o căutau, potrivit poliției. El a fost arestat sub suspiciunea de crimă, au mai precizat ofițerii.

James Handy a apărut în filme și seriale TV timp de decenii. El a fost cunoscut pentru rolul său din filmul „Jumanji” din 1995 și, mai recent, pentru rolul barmanului din filmul „Top Gun: Maverick” din 2022, potrivit IMDB citat de sursa inițială. De asemenea, a apărut în unele dintre cele mai importante drame polițiste de televiziune. Acestea includ „NCIS: Los Angeles”, „The Closer” și „Cold Case”.

(sursa: Mediafax)