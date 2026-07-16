Călătorie cu peripeții spre Berlin: Oprire de urgență după ce s-a terminat hârtia igienică

Pentru a evita disconfortul pasagerilor, conductorul a coborât și a cumpărat proviziile necesare de la un supermarket din apropiere.

Incidentul a avut loc la bordul trenului ICE 2075, care circula pe ruta Westerland – Berlin-Gesundbrunnen. În timpul călătoriei, angajații trenului au observat că toaletele nu mai aveau hârtie igienică, iar conductorul a decis să facă o oprire suplimentară în stația Hamburg-Bergedorf, potrivit publicației germane Der Spiegel.

Imagini distribuite pe rețelele sociale îl arată pe conductor coborând rapid din tren și îndreptându-se către un supermarket aflat în apropierea gării. Acesta s-a întors la scurt timp cu trei pachete de hârtie igienică, iar trenul și-a reluat călătoria.

Trenul a ajuns la destinație cu întârziere

Garnitura a ajuns în gara Berlin-Gesundbrunnen cu aproximativ 45 de minute întârziere. Nu este clar cât timp a fost cauzat direct de oprirea pentru aprovizionare, însă incidentul a devenit rapid viral și a atras reacții din partea presei și a utilizatorilor de pe internet.

Operatorul feroviar german Deutsche Bahn a confirmat situația și a explicat că verificarea rezervelor nu a fost realizată înainte de plecare din cauza absenței neprevăzute a unui angajat responsabil de această procedură.

Compania a anunțat că va introduce verificări suplimentare prin sondaj pentru materialele și produsele necesare la bord, cu scopul de a preveni repetarea unor astfel de situații.

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O problemă minoră cu efecte majore

Deși episodul a avut o notă amuzantă, acesta evidențiază provocările logistice ale transportului feroviar de mare viteză. Lipsa unui produs aparent banal poate afecta confortul a sute de pasageri și poate determina modificări ale programului de circulație.

Deutsche Bahn se confruntă frecvent cu critici legate de întârzierile de pe rețeaua feroviară germană, însă în acest caz reacția conductorului a fost apreciată de mulți utilizatori online drept una practică și orientată spre rezolvarea rapidă a problemei.

Presa germană a relatat că nu este primul incident de acest fel. Anterior, un pasager a apelat numărul de urgență după ce a descoperit că într-un alt tren nu exista hârtie igienică.