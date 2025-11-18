Cambridge Dictionary anunță care este cuvântul anului 2025

Cambridge Dictionary a dezvăluit care este cuvântul anului 2025.

Daca ai avut vreodată senzația că tu cunoști o vedetă pe care o urmărești online, fără să o întâlnești în viața reală, există un termen oficial pentru asta: „parasocial”.

Altfel spus, conceptul de „parasocial” este definit ca o legătură pe care o simte cineva între sine și o persoană faimoasă, dar pe care nu o cunoaște de fapt, scrie BBC.

Psihologii au observat că apariția acestor relații parasociale unilaterale a redefinit conceptul de celebritate.

De exemplu, când vedeta pop Taylor Swift și fotbalistul american Travis Kelce și-au anunțat logodna în acest an, mulți fani au simțit o legătură intensă cu ei, chiar dacă majoritatea nu îi cunoșteau.

Colin McIntosh, de la Cambridge Dictionary, a afirmat, potrivit The Independent, că „parasocialul surprinde spiritul anului 2025. Este un exemplu excelent al modului în care se schimbă limbajul. Ceea ce odată era un termen academic specializat a devenit mainstream. Milioane de oameni sunt implicați în relații parasociale; mulți alții sunt pur și simplu intrigați de ascensiunea acestora”.

Termenul „parasocial” nu este unul nou, ci datează din 1956.

La momentul respectiv, doi sociologi de la Universitatea din Chicago au observat că telespectatorii se angajau în relații parasociale cu personalitățile de pe ecran, asemănătoare celor pe care le formau cu familia și prietenii „reali”.

Ei au remarcat modul în care mediul televiziunii a adus chipurile actorilor direct în casele telespectatorilor, făcându-i parte integrantă din viața oamenilor.

Simone Schnall, profesor de psihologie socială experimentală la Universitatea din Cambridge, a declarat, potrivit The Independent, că termenul „parasocial” a fost o „alegere inspirată” pentru cuvântul anului 2025, subliniind că acest cuvânt „a redefinit conceptele de fandom, celebritate”.

Totuși, atrage atenția că fenomenul capătă amploare în contextul scăderii încrederii publicului în mijloacele media mari și cele tradiționale.

„Pe măsură ce încrederea în mass-media mainstream și tradițională se destramă, oamenii se îndreaptă către personalități individuale ca autorități și, atunci când petrec multe ore consumând conținutul lor, dezvoltă legături parasociale, tratându-le mai degrabă ca pe prieteni apropiați, familie sau lideri de cult. Când un influencer are atât de mulți urmăritori, oamenii presupun că este de încredere”, a subliniat Schnall.

Cambridge Dictionary a adăugat aproximativ 6.000 de cuvinte noi în acest an, printre care „delulu”, un joc de cuvinte derivat din „delusional” (trad. „delirant”), cuvântul fără sens „skibidi” și „tradwife”, prescurtarea de la „traditional wife” (trad. „soție tradițională”).

