Casa Albă renunță la utilizarea termenului "iminentă", când se referă la o intervenţie militară rusă în Ucraina

"Eu am folosit o singură dată acest cuvânt. Cred că alţii l-au folosit tot o dată, dar am decis să nu îl mai folosim deoarece cred că acest cuvânt transmitea un mesaj pe care nu intenţionam să îl transmitem, adică faptul că am fi ştiut că preşedintele Vladimir Putin ar fi luat o decizie în acest sens. Eu aş spune că în vasta majoritate a cazurilor am spus că ar putea avea loc o invazie în Ucraina «în orice moment»", a afirmat Jen Psaki într-o conferinţă de presă organizată miercuri seară, conform site-ului Axios.com.

Ambasadorul SUA la Naţiunile Unite, Linda Thomas-Greenfield, a declarat într-un interviu acordat acum câteva zile postului public de radio din SUA, NPR, că evaluarea Administraţiei de la Washington nu este că ar fi "iminentă" o invazie rusă, întrucât Statele Unite "continuă încă eforturile pentru o soluţie diplomatică".

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut Occidentului să nu genereze "panică" privind riscurile unui conflict militar, argumentând că, deşi probabilitatea unui atac militar rus există, nu este mai mare decât a fost în 2021. Potrivit unui oficial de la Kiev citat de CNN, Volodimir Zelenski a avut disensiuni puternice cu preşedintele SUA, Joseph Biden, în cursul unei convorbiri desfăşurate săptămâna trecută, pe tema "nivelului riscurilor" unui atac rus, iar conversaţia "nu a decurs bine". Joseph Biden l-a avertizat pe preşedintele Ucrainei că un atac al Rusiei ar fi o "posibilitate clară", însă Volodimir Zelenski a replicat că situaţia rămâne "periculoasă, dar ambiguă", astfel că nu este sigur că va exista vreun atac.

Potrivit unui oficial de la Washington citat de site-ul Politico.com, disensiunile probabil au fost generate de o eroare de traducere în cursul conversaţiei telefonice, iar din această cauză Volodimir Zelenski ar fi rămas cu impresia că o invazie rusă ar fi "inevitabilă".

Statele Unite şi Marea Britanie susţin că Rusia pregăteşte un atac militar asupra Ucrainei şi au decis suplimentarea trupelor în Europa de Est. Preşedintele Vladimir Putin a acuzat Occidentul că vrea să atragă Rusia într-un conflict militar pentru a impune apoi sancţiuni economice masive.

Rusia este acuzată că a mobilizat aproximativ 100.000 de militari în apropierea frontierelor Ucrainei, iar Administraţia de la Kiev se teme de o invazie.

Administraţia Vladimir Putin cere garanţii că Alianţa Nord-Atlantică nu va continua extinderea spre est şi argumentează că este necesară revenirea la arhitectura de securitate anterioară anului 1997, astfel că NATO trebuie să retragă trupele şi echipamentele militare inclusiv din România şi Bulgaria. Statele Unite şi Alianţa Nord-Atlantică au transmis răspunsuri scrise Rusiei privind garanţiile de securitate, dar Moscova insistă pentru retragerea trupelor din statele est-europene şi pentru oprirea extinderii NATO spre est.

