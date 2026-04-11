Casa șefului Chat GPT, atacată cu cocktail Molotov

Departamentul de Poliție din San Francisco a anunțat că ofițerii au intervenit la reședința lui Altman din cartierul North Beach, după ce un suspect a aruncat un „dispozitiv incendiar distructiv” asupra casei. După producerea incendiului, autorul a fugit de la fața locului.

La aproximativ o oră după incident, polițiștii au fost chemați la sediul OpenAI, compania mamă a Chat GPT, unde un bărbat ar fi amenințat că va incendia clădirea companiei. Potrivit autorităților, agenții l-au recunoscut pe individ ca fiind același suspect implicat în atacul de la locuința lui Altman. Acesta, un bărbat în vârstă de 20 de ani, a fost arestat, iar acuzațiile urmează să fie formulate.

OpenAI a confirmat incidentul printr-un comunicat, precizând că „din fericire, nimeni nu a fost rănit”.

„Apreciem profund cât de rapid a intervenit Departamentul de Poliție din San Francisco și sprijinul oferit de oraș pentru a contribui la siguranța angajaților noștri”, a transmis compania. „Persoana se află în custodie, iar noi cooperăm cu autoritățile în cadrul investigației.”

Incidentul are loc într-un moment sensibil pentru Sam Altman și pentru OpenAI. În februarie, compania a fost criticată după încheierea unui acord cu Departamentul american al Apărării, în contextul în care Pentagonul a rupt legăturile cu rivalul Anthropic. Atunci, activiști au scris cu cretă mesaje de protest la sediile ambelor companii, iar în fața birourilor OpenAI au îndemnat angajații să se opună colaborării.

OpenAI și Anthropic se află într-o competiție intensă pentru dominația pieței modelelor lingvistice de mari dimensiuni. Cele două companii au împreună o evaluare de peste 1.000 de miliarde de dolari pe piața privată și analizează posibile listări publice în acest an, deși continuă să consume miliarde de dolari în numerar.

În paralel, OpenAI și Sam Altman sunt implicați și într-un proces intentat de Elon Musk, care acuză conducerea companiei că l-ar fi convins să doneze 38 de milioane de dolari pe baza promisiunii că OpenAI va rămâne o organizație nonprofit. Musk, cofondator al OpenAI alături de Altman în 2015, cere inclusiv îndepărtarea acestuia din funcția de CEO. Procesul este așteptat să ajungă în instanță mai târziu în această lună.

(sursa: Mediafax)