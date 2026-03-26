Cazul Maduro se complică: Fostul președinte al Venezuelei acuză SUA că îi încalcă dreptul la apărare

Audierea a fost programată de judecătorul federal Alvin Hellerstein pentru a permite avocaților lui Maduro și ai soției sale, Cilia Flores, să analizeze probele și să stabilească calendarul procedurilor judiciare. Apărarea susține însă că autoritățile americane au intervenit în mod nejustificat în capacitatea lor de a construi strategia juridică, mai arată CNN.

Încălcarea dreptului la apărare

Avocatul lui Maduro, Barry Pollack, a declarat că Departamentul Trezoreriei al SUA a acordat inițial o licență care permitea guvernului venezuelean să plătească onorariile avocatului, dar ulterior a revocat-o. Potrivit apărării, retragerea autorizației împiedică finanțarea apărării și încalcă dreptul constituțional al lui Maduro de a se apăra.

Maduro și guvernul venezuelean sunt supuși sancțiunilor americane, iar orice plăți din partea statului venezuelean necesită aprobări speciale pentru a evita încălcarea legislației privind sancțiunile. Procurorii americani susțin că acordarea inițială a licenței a fost o eroare administrativă iar reglementările interzic utilizarea fondurilor unui guvern sancționat pentru plata avocaților unei persoane sancționate.

Autoritățile americane spun totuși că Maduro poate folosi fonduri personale pentru a-și plăti apărarea.

Maduro pledează nevinovat

Nicolas Maduro și soția sa au pledat nevinovați în fața acuzațiilor de conspirație pentru export de arme și cocaină în Statele Unite, infracțiuni care, potrivit procurorilor, s-ar fi desfășurat pe o perioadă de peste 25 de ani. Cei doi sunt deținuți în prezent la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn.

Maduro și Cilia Flores au fost capturați în ianuarie 2026 în Caracas, în urma unei operațiuni militare și de aplicare a legii, desfășurate de SUA. Au fost transportați ulterior la New York pentru a fi judecați.

Avocații săi intenționează să conteste legalitatea capturării și să susțină că fostul lider venezuelean ar trebui să beneficieze de imunitate pentru faptele comise în perioada în care era președinte. Experții în drept internațional spun însă că argumentele apărării au șanse reduse. Statele Unite nu îl mai recunosc pe Maduro drept lider legitim al Venezuelei, iar traficul de droguri nu este considerat un act oficial al unui șef de stat.