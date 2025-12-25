Ce spune Rusia despre planul de pace în Ucraina. Clarificările esențiale cerute de Moscova

Rusia va solicita modificări esențiale ale ultimului plan de pace al SUA pentru a pune capăt războiului cu Ucraina. Moscova cere restricții suplimentare asupra armatei de la Kiev, potrivit unei persoane apropiate Kremlinului, citată de Bloomberg.

Moscova consideră planul elaborat între Ucraina și SUA ca un punct de plecare pentru negocieri ulterioare. Documentul nu conține prevederi importante pentru Rusia și nu răspunde la multe întrebări.

Vladimir Putin nu a comentat ultimele propuneri pentru încheierea celui mai grav conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial. Planul a fost elaborat în urma unor negocieri de câteva săptămâni între oficiali americani, ucraineni și ruși.

Trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit cu echipa americană în Florida la sfârșitul săptămânii. L-a informat pe președintele rus cu privire la rezultate.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că există diferențe între Kiev și Washington. Acestea vizează problemele teritoriale și gestionarea centralei nucleare de la Zaporojie.

Cu toate acestea, negocierile „s-au apropiat semnificativ de finalizarea documentelor".

Trump a declarat că negocierile decurg „bine". Speranțele SUA de a ajunge la un acord până la Crăciun s-au năruit însă.

Printre preocupările Rusiei se numără garanții împotriva extinderii spre est a NATO. Moscova vrea clarificări privind statutul neutru al Ucrainei în cazul aderării la UE.

Planul nu include limitele solicitate de Rusia privind forțele armate postbelice ale Kievului. Nu oferă garanții clare cu privire la statutul limbii ruse în Ucraina. Rusia dorește claritate privind ridicarea sancțiunilor și activele înghețate în Occident.

Rusia dorește ca Ucraina să renunțe la teritoriile din estul Donetskului. Ucraina respinge această cerere, temându-se că cedarea zonei ar face-o vulnerabilă la un nou atac.

Zelenski dorește să-l convingă pe Trump să propună Rusiei încetarea războiului de-a lungul actualei linii de contact.