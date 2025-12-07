Cel mai lung și mai adânc tunel rutier subacvatic din lume: 392 de metri sub nivelul mării

Tunelul lung de 27 de kilometri se numește Rogfast, prescurtarea de Rogaland fastforbindelse”, după numele regiunii în care se află și cuvântul norvegian pentru „legătură fixă”. La cea mai mare adâncime, acesta va fi la 392 de metri sub nivelul mării, scrie CNN.

Construcția a început în ianuarie 2018, dar a fost oprită la sfârșitul anului 2019 din cauza depășirii costurilor prevăzute, ceea ce a dus la anularea contractelor existente și la restructurarea proiectului. Lucrările au fost reluate la sfârșitul anului 2021, iar tunelul este prevăzut să fie finalizat în 2033, la un cost de aproximativ 25 de miliarde de coroane norvegiene (aproximativ 2,4 miliarde de dolari).

„Tunelul va îmbunătăți semnificativ conectivitatea de-a lungul coastei de vest a Norvegiei, creând o legătură mai rapidă și mai fiabilă între regiunile Stavanger și Haugesund”, a declarat Anne Brit Moen, manager de proiect la Skanska, compania multinațională de construcții care construiește partea nordică a tunelului, care este cea mai adâncă secțiune și are o lungime de 9 kilometri.

Prin înlocuirea actualelor conexiuni cu feribotul, Rogfast va reduce timpul de călătorie între Bergen și Stavanger – respectiv al doilea și al patrulea oraș norvegian ca populație – cu aproximativ 40 de minute și va facilita mult naveta zilnică, a adăugat Moen.

Tunelul va fi format din două tuburi separate, fiecare cu două benzi de circulație, proiectate exclusiv pentru traficul rutier, și va avea un element de design destul de neobișnuit aproximativ la jumătatea distanței: un sens giratoriu dublu, la 260 de metri adâncime, care face legătura cu un tunel de conexiune care duce la insula Kvitsøy, cea mai mică municipalitate din Norvegia.

Construirea unui tunel de această lungime sub mare prezintă mai multe provocări tehnologice. La fel ca majoritatea tunelurilor moderne, pentru a economisi timp, Rogfast este construit simultan de la ambele capete, cu scopul ca cele două echipe de construcție să se întâlnească la mijloc, cu o marjă de eroare de doar 5 centimetri. Pentru a atinge acest nivel de precizie sunt necesare măsurători atente, folosind lasere și alte echipamente sofisticate. Un scaner laser rotativ, cu oglinzi, măsoară o porțiune de tunel recent excavată, colectând 2 milioane de puncte de date pe secundă pentru a crea un „geamăn digital” al tunelului. Acesta poate fi apoi verificat în raport cu planurile de proiectare pentru a detecta eventualele inexactități.

„Este puțin diferit de imaginea romantică a topografului care privește prin ocular”, a spus Burkhard Boeckem, director tehnic la Hexagon, compania care furnizează măsurătorile pentru tunel.

Marja de 5 centimetri este printre cele mai stricte din lume, dar poate economisi timp, bani, deșeuri și emisii prin evitarea greșelilor: „Dacă te abați de la aceasta, creezi mult mai mult material care trebuie îndepărtat și apoi mult mai mult care trebuie umplut din nou – este vorba de o mulțime de camioane. Deci, nu este doar un factor de risc, ci și un factor financiar foarte important”.

Proiectul Rogfast face parte dintr-o reamenajare a autostrăzii de coastă E39, un drum de 1.100 de kilometri care se întinde de la Trondheim în nord până la Kristiansand în sud. Astăzi, este nevoie de 21 de ore pentru a parcurge întreaga lungime a drumului, care include șapte feriboturi. Obiectivul este de a elimina feriboturile prin construirea de tuneluri și poduri, reducând astfel durata călătoriei la jumătate. Finalizarea nu este prevăzută înainte de 2050.

Rogfast este una dintre cele mai ambițioase și mai exigente componente tehnice ale acestui plan, iar construcția nu a fost lipsită de obstacole, potrivit lui Moen. „Până acum, principala provocare a fost găsirea unor metode de cimentare suficient de bune pentru a sigila roca”, a explicat ea. „Ne aflăm acum la 300 de metri sub nivelul mării și am avut deja scurgeri destul de importante de apă sărată în sistemul de tuneluri. Deoarece vom coborî până la 392 de metri sub nivelul mării, ne concentrăm pe găsirea celor mai bune metode pentru a menține condiții de lucru sigure și eficiente pentru toată lumea”

Tunelul necesită, de asemenea, măsuri pentru protejarea șoferilor împotriva poluării aerului. Acesta va utiliza un sistem de ventilație longitudinală — care utilizează de obicei ventilatoare cu jet pentru a crea fluxul de aer — completat de ventilație prin puțuri care se extind până la Kvitsøy. „Această combinație este concepută pentru a asigura o circulație eficientă a aerului și siguranța pe toată lungimea considerabilă a tunelului”, a spus Moen.

De asemenea, va fi implementată o alertă de incident în timp real pentru a identifica evenimente precum avarii sau congestii, iar camerele și radarul vor monitoriza vehiculele.

Deși închiderea feriboturilor va duce în cele din urmă la pierderea unor locuri de muncă, Rogfast va îmbunătăți accesul comunităților locale la alte locuri de muncă, educație și servicii publice, a afirmat Moen, și va avea efecte pozitive asupra economiei locale și industriei produselor din pește și fructe de mare, deoarece costurile logistice vor scădea, iar companiile vor putea opera pe o suprafață mai mare. „Proiectul creează, de asemenea, locuri de muncă substanțiale în timpul construcției și pune bazele unei dezvoltări regionale mai durabile și mai integrate de-a lungul coastei vestice fragmentate a Norvegiei”, a afirmat ea.

În prezent, titlul de cel mai lung tunel din lume cu o secțiune subacvatică aparține tunelului Seikan din nordul Japoniei, un tunel destinat exclusiv transportului feroviar, cu o lungime totală de 53,85 kilometri dintre care 23,3 kilometri sunt subacvatici.

Tunelul Canalului Mânecii, care este, de asemenea, destinat exclusiv transportului feroviar și leagă Anglia de Franța, este mai scurt, având o lungime de 50,46 kilometri, dar secțiunea sa subacvatică de 37,9 km este mai lungă decât Rogfast. Cu toate acestea, Rogfast va fi mult mai adânc sub nivelul mării decât Seikan sau Tunelul Canalului Mânecii, care ating adâncimi maxime de 240 de metri și, respectiv, 115 metri.

