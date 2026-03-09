Tanczos Barna: Există o variantă de buget trimisă recent liderilor de partid;sper ca joi sau vineri să o aprobăm în Guvern

"Există o variantă de buget trimisă recent, ieri, alaltăieri, liderilor de partid. Este varianta care va fi discutată în coaliţie, sper să o putem agrea şi joi, vineri cel târziu, să putem aproba şi în Guvern. Sper să parcurgem ultima etapă a discuţiilor, negocierilor pe acest buget, să putem agrea o variantă care să fie înaintată Guvernului din partea coaliţiei, şi Ministerului de Finanţe, şi să ajungem săptămâna aceasta, măcar la sfârşitul săptămânii, în Parlament cu proiectul de buget şi să putem termina dezbaterile în Parlament. Procedura mai durează câteva zile, de aceea trebuie să grăbim acest proces de finalizare, negociere şi de agreere a cifrelor din buget", a afirmat el.



Vicepremierul a subliniat că anul acesta este esenţial să atragem fondurile europene, în special cele din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).



"Este esenţial ca anul acesta să atragem fonduri europene, în special PNRR-ul. În acelaşi timp, avem nevoie de un pachet social care să compenseze, parţial sau total, creşterea inflaţiei de anul trecut. Dacă aceste două elemente se regăsesc în buget, cred că putem să parcurgem ultima etapă astăzi şi să trimitem bugetul în Parlament", a susţinut Tanczos Barna.



În ceea ce priveşte posibilitatea ca PSD să nu voteze bugetul, viceprim-ministrul este de părere că se va găsi o soluţie de compromis.



"Eu cred că vom găsi o soluţie de compromis. În calitate de fost ministru al Finanţelor, ştiu exact că niciodată nu există un buget perfect. Tot timpul, nevoile sunt nelimitate, resursele sunt limitate - este o regulă de bază a economiei - şi anul acesta trebuie să ne focusăm pe susţinerea investiţiilor", a adăugat acesta.



Întrebat dacă există posibilitatea ca pachetul de solidaritate să fie finanţat din fonduri europene, Tanczos Barna a răspuns: "Se caută această soluţie. Sper să găsească o soluţie colegii de la Muncă şi de la Finanţe".



Vicepremierul Tanczos Barna a participat, luni, la evenimentul de semnare a contractului de finanţare aferent proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Harghita. Valoarea totală a proiectului depăşeşte 1 miliard lei (circa 212 milioane euro), din care 634 milioane de lei (aproximativ 127 milioane euro) fonduri europene.

