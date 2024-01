Jurnalul.ro › Ştiri › Externe › Cel mai mare vas de croazieră din lume a plecat în călătoria inaugurală, din Miami Cel mai mare vas de croazieră din lume a plecat în călătoria inaugurală, din Miami

Sursa foto: Hepta

Cel mai mare vas de croazieră din lume a plecat din Miami în călătoria inaugurală. Ecologiştii avertizează că nava alimentată cu gaz natural lichefiat va avea scurgeri de metan nociv în aer. Icon of the Seas, cu o lungime de 365 de metri, are 20 de punţi şi poate găzdui maximum 7.600 de pasageri.