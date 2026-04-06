Cel mai vârstnic șef de stat din lume își asigură continuitatea prin modificarea Constituției

Președintele Paul Biya are 93 de ani și se află de 43 de ani în fruntea statului.

Reintroducerea funcției de vicepreședinte

Parlamentul Camerunului a aprobat, cu o majoritate covârșitoare, reintroducerea funcției de vicepreședinte, într-o mișcare pe care guvernul o prezintă ca o garanție a continuității instituționale. Opoziția acuză însă consolidarea excesivă a puterii executive.

Într-o ședință comună a Adunării Naționale și a Senatului, dominate de partidul de guvernământ, 200 de parlamentari au votat pentru amendament, 18 împotrivă și patru s-au abținut.

Atribuțiile vicepreședintelui

Legea prevede că vicepreședintele va prelua automat președinția în cazul în care președintele Paul Biya, cel mai în vârstă șef de stat aflat în funcție, se stinge din viață, demisionează sau devine incapabil să-și exercite atribuțiile.

Conform legislației, vicepreședintele va fi numit și demis de către președinte și va îndeplini mandatul pe durata rămasă din termenul de 7 ani al mandaului de președinte, fără a putea iniția modificări constituționale sau să candideze la alegerile următoare.

Critici privind cenntralizarea puterii

Guvernul susține că reforma urmărește stabilitatea instituțională, însă criticii consideră că aceasta slăbește democrația și accentuează centralizarea puterii.

Joshua Osih, lider al opoziției, a declarat că amendamentul „slăbește legitimitatea, consolidează centralizarea și ignoră nemulțumirile istorice”. Aesta a propus un sistem în care președintele și vicepreședintele să fie aleși împreună pentru a reflecta originile Camerunului ca uniune a teritoriilor britanice și franceze.

Reintroducerea funcției marchează prima revizuire constituțională majoră din 2008, când au fost eliminate limitele mandatului prezidențial, provocând proteste naționale, întâmpinate cu represiune.

Funcția de vicepreședinte a existat anterior dar a fost desființată în 1972, după un referendum constituțional, potrivit observatornews.ro.