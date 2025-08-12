China și Brazilia pun la cale ofensiva BRICS

„Ambii au fost de acord cu privire la rolul G20 și BRICS în apărarea multilateralismului”, a declarat președinția chineză într-un comunicat. „Ambii președinți au subliniat, de asemenea, dorința lor de a continua identificarea de noi oportunități de afaceri între cele două economii”, se mai arată în comunicat.

Lula a declarat săptămâna trecută că va iniția o discuție cu țările BRICS despre modul în care să abordeze tarifele impuse de Trump, după ce acesta a calificat grupul drept „anti-american” și l-a amenințat cu tarife suplimentare.

(sursa: Mediafax)