Jurnalul.ro Ştiri Externe China și Brazilia pun la cale ofensiva BRICS

China și Brazilia pun la cale ofensiva BRICS

de Redacția Jurnalul    |    12 Aug 2025   •   19:15
Sursa foto: Hepta

Președintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a discutat luni cu omologul său chinez Xi Jinping, anunță biroul său. Cei doi au discutat timp de o oră despre relațiile bilaterale și rolul grupului de state BRICS, potrivit Reuters.

„Ambii au fost de acord cu privire la rolul G20 și BRICS în apărarea multilateralismului”, a declarat președinția chineză într-un comunicat. „Ambii președinți au subliniat, de asemenea, dorința lor de a continua identificarea de noi oportunități de afaceri între cele două economii”, se mai arată în comunicat.

Lula a declarat săptămâna trecută că va iniția o discuție cu țările BRICS despre modul în care să abordeze tarifele impuse de Trump, după ce acesta a calificat grupul drept „anti-american” și l-a amenințat cu tarife suplimentare.

(sursa: Mediafax)

