China cere Iranului deschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce spune Teheranul?

În cadrul unei convorbiri telefonice purtate, miercuri seara, Wang Yi i-a spus ministrului iranian de externe, Abbas Araghchi, că suveranitatea, securitatea și drepturile legitime ale Iranului trebuie respectate în calitate de stat riveran al Strâmtorii Ormuz, dar că trebuie asigurate libertatea de navigație și siguranța în strâmtoare, informează Gulf News.

„Eforturile de a restabili traficul normal prin strâmtoare reprezintă o cerere unanimă a comunității internaționale”, a declarat ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi.

Îndemnuri la pace

Wang a remarcat că situația actuală a ajuns la un moment critic între război și pace și a declarat că se deschide o fereastră de oportunitate pentru pace.

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, i-a transmis lui Wang Yi că țara sa este dispusă să continue să caute o soluție rațională și realistă prin negocieri pașnice, se arată în comunicat.

Condiții pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz

Reamintim că, joi, o sursă din rândul oficialilor de la Teheran, a declarat pentru Reuters că Iranul ia în considerare permiterea navigării libere prin partea omaneză a Strâmtorii Ormuz, ca parte a propunerilor pe care le-a prezentat în cadrul negocierilor cu SUA. Astfel, Iranul ar permite trecerea navelor pe culoar fără riscul de a fi atacate. Cu toate acestea, permisiunea ar fi valabilă doar dacă Washingtonul și Teheranul vor ajunge la un acord.

Jocul SUA

Miercuri după amiază, Trump a postat pe rețeaua sa de Truth Social un mesaj în care preciza: „China este fericită că deschid definitiv Strâmtoarea Ormuz”. Președintele SUA ar putea lua această decizie în pregătirile summitului care va avea loc în luna mai. Acesta le-a solicitat oficialilor de la Beijing să nu furnizeze arme Iranului, oficialii fiind de acord.

Anterior, Trump a criticat faptul că Beijingul ar fi intenționat să furnizeze sprijin Iranului, zvon pe care chinezii l-au infirmat. Președintele Xi Jinping a declarat, de asemenea, că țara sa susține eforturile de mediere în războiul din Orientul Mijlociu. De asemenea, China se află printre țările care sunt dezavantajate de blocada din Strâmtoarea Ormuz. La începutul săptămânii, ministrul de Externe de la Beijing a criticat decizia SUA de a bloca porturile și zonele de coastă iraniene din Strâmtoarea Ormuz.