Chirie simbolică într-un oraș din Europa: Care sunt condițiile pentru a trăi în localitate?

Chiria anuală pentru un apartament în cartierul Fuggerei din orașul Augsburg este de 0,88 euro (circa 4,36 lei).

O istorie veche de 500 de ani

Complexul Fuggerei, întins pe 15.000 de metri pătrați și alcătuit din 142 de apartamente, cu suprafața medie de 60 de metri pătrați, a fost construit în anul 1521 de comerciantul Jakob Fugger.

Scopul a fost să ofere locuințe decente muncitorilor din fabricile sale iar chiria a rămas neschimbată de aproape cinci secole, potrivit presei franceze.

Condiții stricte pentru chiriași

Apartamentele nu sunt accesibile oricui. Regulile Fuggerei impun ca locatarii să fie cetățeni din Augsburg, de confesiune catolică și aflați într-o situație financiară dificilă. În plus, chiriașii trebuie să respecte ora de stingere 22:00, altfel riscă o amendă de 50 de eurocenți.

Pe lângă chirie și regulile de conviețuire, locatarii trebuie să spună trei rugăciuni pe zi pentru fondatorii complexului și să contribuie la activități comunitare, precum grădinăritul sau paza cartierului.

Atracție turistică

Fuggerei a devenit și o atracție turistică, vizitată de oameni din întreaga lume. Intrarea la muzeul cartierului costă 8 euro, echivalentul a nouă ani de chirie, notează observatornews.ro.

Astfel, locuințele aproape simbolice și tradițiile stricte fac din Fuggerei un exemplu unic în Europa modernă, un loc unde trecutul istoric se îmbină cu viața de zi cu zi.