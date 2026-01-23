Comandanții de top ai NATO așteaptă îndrumări politice privind misiunea arctică

NATO este pregătită să se angajeze într-o potențială misiune arctică, dar nu a început să planifice una, deoarece nu a existat nicio îndrumare politică în acest sens, a declarat generalul Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, după o întâlnire a liderilor militari de top ai organizației, scrie defensnews.com „Suntem conștienți de discuțiile despre acest lucru, desigur, și, prin urmare, ne gândim la cum ne-am organiza pentru aceasta, dar încă nu a început nicio planificare”, a declarat Grynkewich, general al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, la o conferință de presă susținută joi la Bruxelles.

Grynkewich a declarat că sediul militar al NATO are „o tonă de expertiză” care ar putea fi folosită pentru a organiza o misiune arctică, „fie că o numim Arctic Sentry sau altfel”. Membrii europeni ai NATO, inclusiv țările nordice, Olanda, Franța și Regatul Unit, au propus o prezență arctică mai mare pentru a spori securitatea împotriva potențialelor amenințări rusești sau chineze.

Reuniunea șefilor apărării NATO a urmat unei săptămâni tensionate în politica transatlantică, timp în care Danemarca a luat măsuri pentru a-și consolida prezența militară în Groenlanda, după cererile repetate ale președintelui american Donald Trump de a controla insula. Trump i-a șocat pe factorii de decizie europeni amenințând cu tarife vamale pentru aliații care susțin poziția daneză, înainte de a renunța la amenințări miercuri, invocând „cadrul unui viitor acord”. Reuniunea de joi a fost „în întregime concentrată pe ceea ce ar trebui să se concentreze liderii militari, și anume asigurarea apărării și descurajării zonei euro-atlantice”, a spus Grynkewich. „Desigur, suntem conștienți de discuțiile politice care au loc, dar nu a existat niciodată o dimensiune militară a acestor discuții care au ajuns până la noi”.

Întâlnirea liderilor militari de rang înalt ai NATO a fost „total lipsită de evenimente din acest punct de vedere și total rapidă”, a declarat amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO.

Deși comandamentul NATO este conștient de existența unui cadru între Groenlanda, Danemarca și SUA, „încă așteptăm direcții”, a spus Cavo Dragone. Odată ce acestea vor fi, „vom începe să ne ocupăm de treaba noastră, adică de planificarea militară și de tot ceea ce este necesar să îndeplinim și să onorăm îndrumările pe care încă trebuie să le primim”, a spus el.

Schimbările climatice transformă accesul la Arctica, iar deschiderea rutelor maritime face ca controlul zonei să fie „foarte important” pentru NATO și țările cu o descurajare continuă pe mare, a declarat amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate pentru Transformare. El a menționat, de asemenea, necesitatea de a lua în considerare „problemele spațiale și balistice”, unde amenințările globale cu care se confruntă NATO necesită o privire în perspectivă.

Groenlanda găzduiește Baza Spațială Pituffik, unde SUA operează radare ca parte a unui sistem de avertizare timpurie a rachetelor. Atunci când se iau în considerare traiectoriile balistice, cea mai scurtă rută între siturile de lansare a rachetelor rusești și America de Nord este prin Arctica, inclusiv deasupra Groenlandei.

Una dintre „cele mai îngrijorătoare schimbări în situația de securitate” este colaborarea din ce în ce mai mare dintre Rusia și China în Arctica în ultimii ani, atât în ​​domeniul maritim, cu mai multe patrule comune, cât și în domeniul aerian, cu patrule comune de bombardiere cu rază lungă de acțiune, a declarat Grynkewich, reiterând remarcile pe care le-a făcut la începutul acestei luni în Suedia.

NATO se concentrează pe Arctica, obține mai multe capacități de a lucra și opera în climatul „dificil” de acolo și va face mai multe în regiune, potrivit lui Cavo Dragone.

„Unele dintre lucrurile pe care trebuie să le facem în Arctica pentru a ne spori securitatea sunt aspecte cu termen lung, inclusiv instalarea de noi senzori și capacități de detectare”, a spus Grynkewich. „Toate aceste lucruri sunt în mod constant în verificarea noastră încrucișată și încercăm constant să ne îmbunătățim poziția și să ne gândim la modalități prin care națiunile își pot îmbunătăți poziția în Arctica”.

NATO are planificate mai multe exerciții în Arctica în lunile următoare, deși niciunul în Groenlanda însăși, a declarat comandantul alianței. Dacă NATO este însărcinată cu alte activități de vigilență, alianța are „o capacitate considerabilă aici”, în special în domeniul maritim și aerian, a declarat Grynkewich.

Grynkewich a menționat vizitele efectuate în Finlanda și Suedia la începutul acestei luni, spunând că armatele lor „sunt poziționate într-un mod unic pentru a consolida flancul nordic al NATO și securitatea arctică”.

El a spus că ambele țări, precum și Norvegia și Danemarca, au „capacități extraordinare pe care le folosesc în fiecare zi acolo”, în timp ce alte națiuni apropiate de Arctica au, de asemenea, capacitatea de a opera în zonă. „Sunt încrezător că, dacă ni se va cere să îndeplinim o misiune specifică sau pur și simplu să continuăm abordarea noastră generală față de Arctica, suntem bine pregătiți”.