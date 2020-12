Comisia Europeană aprobă vaccinul anticoronavirus produs de Pfizer/BioNTech

Comisia Europeană a aprobat, miercuri seară, primul vaccin împotriva coronavirusului, produs de companiile Pfizer şi BioNTech, a anunţat luni seară preşedintele instituţiei, Ursula von der Leyen.

"Astăzi, adăugăm un alt capitol important în lupta noastră împotriva Covid-19. Am luat decizia de a pune la dispoziţia cetăţenilor europeni primul vaccin anti-Covid-19. Am acordat licenţă condiţionată de intrare pe piaţă vaccinului produs de BioNTech şi Pfizer. Agenţia Europeană a Medicamentului a evaluat vaccinul şi a concluzionat că este sigur şi eficient împotriva Covid-19", a declarat Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene.

"Pe baza acestei evaluări ştiinţifice, am acordat autorizaţie pentru intrarea pe piaţa Uniunii Europene. După cum am promis, vaccinul va fi disponibil pentru toate statele Uniunii Europene, în acelaşi timp, în aceleaşi condiţii. Primele vaccinuri vor fi furnizate de unitatea de producţie a Pfizer de aici, din Belgia, în următoarele zile. Am spus permanent în timpul acestei pandemii că suntem împreună în această criză. Astfel, vaccinarea poate începe în acelaşi timp, în zilele de vaccinare din Uniunea Europeană, pe 27, 28 şi 29 decembrie. Acesta este o modalitate bună de a încheia acest an dificil şi pentru a începe, în sfârşit, să întoarcem pagina Covid-19", a precizat Ursula von der Leyen.

Agenţia Europeană a Medicamentului a aprobat, luni, vaccinul anticoronavirus produs de companiile Pfizer şi BioNTech.

(sursa: Mediafax)