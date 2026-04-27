Șeful Ryanair lansează un avertisment dur: „Două sau trei companii aeriene europene ar putea da faliment în această iarnă”

Prețul petrolului împinge companiile aeriene spre colaps? Declarațiile explozive ale CEO-ului Ryanair

Industria aviației europene ar putea intra într-o nouă perioadă de turbulențe majore. Creșterea accelerată a prețului petrolului, alimentată de tensiunile geopolitice, ridică semne de întrebare serioase asupra viabilității unor companii aeriene importante, potrivit Euronews. Declarațiile recente ale șefului Ryanair aprind și mai mult dezbaterea.

Avertismentul dur al șefului Ryanair

Directorul executiv al Ryanair, Michael O’Leary, susține că până la finalul anului două sau trei companii aeriene europene ar putea intra în faliment. Declarația vine pe fondul creșterii abrupte a prețurilor la combustibil, cauzată în principal de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Dacă petrolul rămâne la aceste niveluri, două sau trei companii aeriene europene ar putea da faliment în octombrie sau noiembrie”, a declarat el pentru ziarul italian Il Sole 24 Ore.

Potrivit acestuia, doar în luna aprilie compania sa a suportat costuri suplimentare de aproximativ 50 de milioane de dolari pentru combustibil. În acest context, O’Leary consideră că transportatorii mai vulnerabili financiar ar putea ceda presiunii economice în lunile de toamnă.

Mai mult, acesta a făcut referiri directe la două companii aeriene europene, sugerând că acestea s-ar afla printre cele expuse riscului de colaps. Declarațiile au stârnit reacții imediate în industrie.

Reacția companiilor vizate

Una dintre companiile menționate a respins ferm afirmațiile, catalogându-le drept complet neadevărate. Reprezentanții au subliniat că dispun de o situație financiară solidă, lichidități consistente și o strategie eficientă de protecție împotriva fluctuațiilor prețului combustibilului.

„Wizz Air are un bilanț solid, o lichiditate substanțială și își finanțează aeronavele cu 18 luni în avans, companiile de leasing și alți finanțatori concurând puternic pentru fiecare oportunitate”, a declarat un purtător de cuvânt al Wizz Air într-un comunicat publicat de Euronews Travel.

„Aceasta este o afacere cu o stabilitate evidentă. Wizz Air este una dintre cele mai bine protejate companii aeriene din industrie împotriva prețurilor la combustibil în rapidă schimbare, în timp ce flota noastră este deja formată în proporție de 75% din aeronave din familia A320neo, oferind un avantaj structural în ceea ce privește costurile în comparație cu orice altă companie aeriană din Europa, printr-un consum semnificativ mai mic de combustibil și o eficiență sporită. Wizz Air menține, de asemenea, relații de lungă durată cu principalii producători și companiile de leasing de aeronave, continuând să își pună în aplicare strategia flotei fără întreruperi”.

„Continuăm să ne extindem rapid amprenta în Italia și pe alte piețe cheie. Ne concentrăm exact acolo unde ar trebui să fie: oferirea celor mai mici tarife, operarea celei mai noi și mai eficiente flote de aeronave și deservirea a milioane de clienți!”

Aceștia au evidențiat și faptul că flota lor este modernă și eficientă din punct de vedere al consumului, ceea ce le oferă un avantaj competitiv important în actualul context economic.

În paralel, cealaltă companie aeriană vizată nu a oferit încă un punct de vedere oficial.

Sprijin financiar pentru stabilitate

Între timp, autoritățile din Letonia au aprobat acordarea unui împrumut de 30 de milioane de euro pentru susținerea companiei naționale de transport aerian, airBaltica. Măsura vine ca răspuns la impactul negativ al tensiunilor geopolitice asupra situației financiare a operatorului.

Împrumutul are caracter temporar și trebuie rambursat până la finalul lunii august, fiind considerat o soluție de stabilizare pe termen scurt.

Contextul economic și riscurile din industrie

Creșterea prețului petrolului reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru industria aviației, unde costurile cu combustibilul au o pondere semnificativă. Într-un mediu deja afectat de instabilitate geopolitică și cerere fluctuantă, companiile aeriene cu marje reduse de profit sunt cele mai expuse.

Declarațiile lui O’Leary nu sunt o premieră. De-a lungul anilor, acesta a avertizat în repetate rânduri asupra consolidării pieței și a dispariției unor jucători mai slabi. Totuși, actualul context pare să amplifice aceste riscuri.