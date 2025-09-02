Cursa înarmării. Polonia lansează cel mai mare exercițiu militar al anului 2025

Exercițiile, desfășurate pe uscat, pe mare, în aer și în spațiul cibernetic, implică aproximativ 30.000 de militari polonezi și aliați și 600 de echipamente, având loc pe fondul unor riscuri de securitate tot mai mari pentru Varșovia.

Polonia împarte o frontieră de 418 kilometri cu Belarus, unde pe 31 august au început exerciții organizate de Organizația Tratatului de Securitate Colectivă condusă de Rusia, dar și cu exclava rusă Kaliningrad, puternic militarizată. În septembrie sunt programate și exercițiile ruso-belaruse de mare amploare „Zapad-2025”.

„Principalul obiectiv al exercițiului este verificarea interoperabilității Forțelor Armate ale Republicii Polone într-un mediu multidomeniu”, a transmis armata poloneză. „Lecțiile învățate din războiul în desfășurare din Ucraina vor fi, de asemenea, integrate în instruire”.

Exercițiile vor evalua întreg spectrul războiului modern, de la luptele terestre până la operațiunile cibernetice.

Ministerul Apărării din Polonia a subliniat integrarea operațiunilor terestre, aeriene, navale și cibernetice, „ceea ce contribuie direct la consolidarea posturii de descurajare a NATO și a capacităților operaționale”.

Polonia s-a numărat printre cei mai fermi aliați ai Ucrainei de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei, în 2022, trimițând tancuri, armament greu și muniție. Poziția geografică a țării o plasează în prima linie a oricărei confruntări potențiale NATO-Rusia, în contextul în care liderii occidentali avertizează asupra riscului unui război extins în Europa în următorii cinci ani.