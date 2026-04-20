Cutremur de 7,4 grade în largul Japoniei. Avertizare de tsunami

Instituția a emis o avertizare de tsunami, estimând valuri de până la 3 metri în prefecturile Iwate, Aomori și Hokkaido.

Potrivit agenției, seismul a avut epicentrul în Oceanul Pacific, la o adâncime de 10 km.

Cutremurul a fost evaluat la nivelul „5 superior” pe scara japoneză de intensitate seismică, suficient de puternic încât să îngreuneze deplasarea oamenilor. În multe cazuri, pereții din blocuri de beton nearmate se prăbușesc.

