Jurnalul.ro Ştiri Externe Cutremur de 7,4 grade în largul Japoniei. Avertizare de tsunami

de Redacția Jurnalul    |    20 Apr 2026   •   11:55
Sursa foto: Jurnalul/Un curemur puternic a avut loc în Japonia

Un cutremur cu o magnitudine preliminară de 7,4 s-a produs luni după-amiază în largul coastei de nord-est a Japoniei, a anunțat Agenția Meteorologică a Japoniei.

Instituția a emis o avertizare de tsunami, estimând valuri de până la 3 metri în prefecturile Iwate, Aomori și Hokkaido.

Potrivit agenției, seismul a avut epicentrul în Oceanul Pacific, la o adâncime de 10 km.

Cutremurul a fost evaluat la nivelul „5 superior” pe scara japoneză de intensitate seismică, suficient de puternic încât să îngreuneze deplasarea oamenilor. În multe cazuri, pereții din blocuri de beton nearmate se prăbușesc.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: cutremur japonia tsunami
