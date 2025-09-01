Cutremur cu sute de morți și mii de răniți în Afganistan

Serviciile de intervenție își continuă misiunea de a căuta supraviețuitori printre ruine, relatează Reuters.

Ministerul de Interne, condus de talibani, a confirmat luni bilanțul de 622 de morți și 1.500 de răniți, avertizând că numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce echipele de intervenție ajung în zonele izolate.

În capitala Kabul, autoritățile sanitare au anunțat un bilanț de peste 400 de răniți și zeci de morți.

În provincia Kunar, autoritățile au raportat distrugerea completă a trei sate și pagube majore în altele. Până la 250 de persoane au murit și alte 500 au fost rănite doar în această zonă, potrivit autorităților locale.

Anul trecut, o serie de cutremure în vestul țării a ucis peste 1.000 de persoane.

„Până în prezent, niciun guvern străin nu a oferit sprijin pentru operațiuni de salvare sau de ajutorare”, a declarat un oficial al ministerul de Externe taliban.

