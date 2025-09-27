x close
Cutremur în nord-vestul Chinei: 11 răniți și mii de clădiri avariate

de Redacția Jurnalul    |    27 Sep 2025   •   23:40
Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 grade  pe scara Richter a lovit sâmbătă provincia Gansu din nord-vestul Chinei, rănind 11 persoane și provocând pagube materiale considerabile.

Seismul a avut loc la ora 5:49 în regiunea Longxi, la o adâncime de 10 kilometri, cu epicentrul situat la aproximativ 140 de kilometri sud-est de Lanzhou, capitala provinciei.

11 persoane au fost transportate la spitalele din zonă cu leziuni, dintre care 5 au fost internate pentru tratament suplimentar, starea lor fiind stabilă, conform televiziunii de stat CCTV și agenției Xinhua.

Cutremurul a distrus complet 17 case  și a avariat peste 3.500 de clădiri rezidențiale.

Aproximativ 7.800 de persoane din regiunile Longxi și Zhangxian au fost relocate preventiv.

Imaginile difuzate de presa de stat arată echipe de intervenție îndepărtând cărămizi și moloz cu lopețile. Unele porțiuni de drum au fost acoperite cu pietre și resturi, dar traficul se desfășura normal.

