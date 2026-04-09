O dansatoare a luat foc în timpul unui spectacol. Imagini cutremurătoare

Scenele incredibile au apărut în timpul unui spectacol cu foc din China, potrivit Nexta. O dansatoare aproape a murit arsă în fața spectatorilor.

Ea dansa într-un cerc de foc atunci când rochia i-a luat foc. Flăcările s-au extind rapid de la capătul inferior al rochiei spre partea superioară.

Artista a intrat în panică, a încercat să se dezbrace, nu a reușit și a luat-o la fugă spre o apă aflată chiar la capătul scenei.

Totul s-a produs în fața spectatorilor îngroziți care au început să țipe. Fata a suferit multiple arsuri și în prezent este internată în spital. Starea ei este stabilă.

2026년 4월 2일 중국 장쑤성 야생공원에서 한 여배우가 불꽃 치마춤을 추던 중 치마에 불이 옮겨 붙어 전속력으로 강에 뛰어들어 목숨을 건졌습니다. pic.twitter.com/wB8z7hmPSe — Turtle???? (@Freedom_73X) April 3, 2026

(sursa: Mediafax)