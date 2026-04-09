Jurnalul.ro Ştiri Externe O dansatoare a luat foc în timpul unui spectacol. Imagini cutremurătoare

de Redacția Jurnalul    |    09 Apr 2026   •   10:52
Sursa foto: X-@nypost/O dansatoare a luat foc

O dansatoare a luat foc în timpul unui spectacol din China. Ea a fugit de pe scenă cu rochia în flăcări și s-a aruncat într-o apă aflată în apropiere. Femeia a supraviețuit și a fost transportată la spital.

Scenele incredibile au apărut în timpul unui spectacol cu foc din China, potrivit Nexta. O dansatoare aproape a murit arsă în fața spectatorilor.

Ea dansa într-un cerc de foc atunci când rochia i-a luat foc. Flăcările s-au extind rapid de la capătul inferior al rochiei spre partea superioară.

Artista a intrat în panică, a încercat să se dezbrace, nu a reușit și a luat-o la fugă spre o apă aflată chiar la capătul scenei.

Totul s-a produs în fața spectatorilor îngroziți care au început să țipe. Fata a suferit multiple arsuri și în prezent este internată în spital. Starea ei este stabilă.

 

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
