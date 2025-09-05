De necrezut! Un bărbat de 102 ani a cucerit Muntele Fuji. Japonezul a intrat în Guinness World Records

Kokichi Akuzawa a reușit o performanță remarcabilă la vârsta de 102 ani, devenind cel mai bătrân om din lume care a urcat pe Muntele Fuji. Recordul său a fost confirmat de Guinness World Records după ascensiunea din 5 august, când, împreună cu familia și prietenii, a ajuns pe vârful de 3.776 de metri al muntelui-simbol al Japoniei.

„Am fost foarte tentat să renunț la jumătatea drumului,” a mărturisit Akuzawa într-un interviu pentru Associated Press. „A fost greu să ajung în vârf, dar prietenii m-au încurajat și totul a ieșit bine. Am reușit datorită sprijinului multor oameni.”

Alături de el s-au aflat fiica sa de 70 de ani, nepoata, soțul acesteia și patru membri ai unui club local de drumeții.

Grupul a campat două nopți pe traseu înainte de a atinge vârful.

Nu este prima dată când Akuzawa intră în cartea recordurilor.

În urmă cu șase ani, la vârsta de 96 de ani, el a devenit deja cel mai vârstnic alpinist care a urcat pe Fuji.

Între timp, a învins probleme de sănătate, inclusiv o afecțiune cardiacă, zona zoster și o căzătură care i-a adus câteva copci.

Pentru a se pregăti de expediție, Akuzawa a urmat un program de antrenament de trei luni: se trezea la ora 5 dimineața pentru plimbări de o oră și urca aproape săptămânal câte un munte din prefectura Nagano, la vest de Gunma, regiunea sa natală.

(sursa: Mediafax)