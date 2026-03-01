Zboruri anulate spre și dinspre Aeroportul Otopeni: Lista curselor afectate

Din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București au fost anulate 34 de zboruri. Este vorba despre zboruri spre și dinspre cinci destinații, au anunțat reprezentanții Aeroportului Internațional.

Pe listă sunt orașele Tel Aviv cu 21 de zboruri anulate, Dubai cu șase zboruri, Doha cu patru zboruri, Beirut cu două zboruri și Damasc cu un zbor.

Traficul aerian pe aeroporturile din Capitală se desfășoară în siguranță, conform planurilor de zbor, au mai transmis reprezentanții Aeroportului.

„Compania Națională Aeroporturi București monitorizează permanent situația curselor afectate, în cooperare cu autoritățile în domeniu și cu operatorii aerieni, prioritatea absolută fiind siguranța pasagerilor și a traficului aerian”, au precizat aceștia.

(sursa: Mediafax)