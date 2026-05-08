Descoperire macabră: Un bărbat din Africa de Sud a fost mâncat de un crocodil uriaș

Potrivit informațiilor preliminare, ar fi vorba despre Gabriel Batista, un director de hotel din Africa de Sud, despre care se crede că ar fi fost atacat de reptilă în timp ce se afla în zona râului Komati.

Anchetatorii iau în calcul ipoteza ca bărbatul să fi fost surprins de apele învolburate înainte de atac.

Cum s-a întâmplat tragedia

Echipele de intervenție au desfășurat operațiuni de căutare timp de mai multe zile, vizând inclusiv un crocodil suspectat că l-ar fi atacat pe bărbat. Ulterior, reptila, care avea peste 4,5 metri lungime și aproximativ 450 de kilograme, a fost ucisă.

În interiorul acesteia au fost găsite rămășițe umane, precum și obiecte personale, printre care un inel și încălțăminte, elemente care ar putea ajuta la confirmarea identității victimei.

Autoritățile nu au oferit încă o identificare oficială iar ancheta este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate cronologia evenimentelor și modul în care s-a produs incidentul.

Cazul a stârnit reacții puternice la nivel local, fiind considerat unul dintre cele mai neobișnuite și tragice incidente recente din regiune, notează spynews.ro.

