Doi foști angajați ai Vaticanului cer despăgubiri în valoare de peste 9 milioane de euro

Primul auditor general al Vaticanului și adjunctul său, care au fost numiți în 2015 și concediați doi ani mai târziu, au dat în judecată Sfântul Scaun și cer daune de 9,3 milioane de euro, susținând că au fost concediați după ce au descoperit nereguli financiare.

Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, a declarat joi că nu are niciun comentariu cu privire la acest demers, început săptămâna trecută la procuratura Vaticanului de către avocații lui Libero Milone și Ferruccio Panicco.

Milone, în vârstă de 74 de ani, fost președinte și director general al Deloitte în Italia, a fost numit de Papa Francisc în 2015 ca parte a unui efort de a curăța finanțele Vaticanului și de a ridica procedurile contabile la standardele internaționale de responsabilitate și transparență.

El a fost somat să demisioneze în 2017 de cardinalul arhiepiscop Angelo Becciu, care era atunci numărul doi în Secretariatul de Stat al Vaticanului. Becciu a declarat pentru Reuters în 2017 că Milone „a mers împotriva tuturor regulilor și spiona viața privată a superiorilor și a personalului său, inclusiv a mea".

„Am făcut ceea ce trebuie, nu am spionat niciodată, am fost cinstiți, am făcut ceea ce trebuia să facem, dar, din păcate, ceea ce a trebuit să facem a fost foarte jenant", a spus Milone în cadrul unui briefing la birourile avocaților săi din Roma.

Papa Francisc l-a demis pe Becciu în 2020. În prezent, Becciu este unul dintre cei 10 acuzați într-un proces la Vatican pentru corupție și deturnare de fonduri, legate de achiziționarea unei clădiri din Londra. Toți acuzații neagă orice abatere.

(sursa: Mediafax)