Donald Trump, după succesul Artemis II: Următoarea etapă, Marte!

"Felicitări echipajului minunat şi foarte talentat Artemis II. Întreaga lor călătorie a fost spectaculoasă, amerizarea a fost perfectă şi, în calitate de preşedinte al Statelor Unite, nu aş putea fi mai mândru!", a scris Donald Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social.



"O vom face din nou şi apoi vom trece la următoarea etapă, Marte!", a adăugat Trump.



Capsula Orion a misiunii Artemis 2 a amerizat în siguranţă, vineri noapte, în Oceanul Pacific, după aproape 10 zile petrecute în spaţiu, punând capăt astfel primei călătorii a oamenilor în mediul selenar din ultimii peste 50 de ani, scrie AGERPRES