Jurnalul.ro Ştiri Externe Donald Trump, după succesul Artemis II: Următoarea etapă, Marte!

de Redacția Jurnalul    |    11 Apr 2026   •   12:10
Sursa foto: Hepta/Trump îi felicită pe astronauţii misiunii Artemis

Preşedintele SUA, Donald Trump, a reacţionat vineri la întoarcerea cu succes pe Pământ a celor patru astronauţi de pe nava Artemis care au orbitat în jurul Lunii, lăudând misiunea lor "spectaculoasă" şi stabilind viitorul obiectiv: Planeta Roşie, relatează AFP.

"Felicitări echipajului minunat şi foarte talentat Artemis II. Întreaga lor călătorie a fost spectaculoasă, amerizarea a fost perfectă şi, în calitate de preşedinte al Statelor Unite, nu aş putea fi mai mândru!", a scris Donald Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

"O vom face din nou şi apoi vom trece la următoarea etapă, Marte!", a adăugat Trump.

Capsula Orion a misiunii Artemis 2 a amerizat în siguranţă, vineri noapte, în Oceanul Pacific, după aproape 10 zile petrecute în spaţiu, punând capăt astfel primei călătorii a oamenilor în mediul selenar din ultimii peste 50 de ani, scrie AGERPRES

