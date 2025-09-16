Donald Trump dă în judecată New York Times pentru 15 miliarde de dolari, acuzând defăimare

Donald Trump a declarat, într-o postare pe rețelele sociale luni seara, că a deschis o acțiune de 15 miliarde de dolari împotriva New York Times, acuzând publicația de „zeci de ani de minciuni” despre el, familia și afacerile sale, dar și despre mișcarea America First și susținătorii MAGA.

Procesul a fost depus în Florida, potrivit unei informări citate de Reuters.

Trump a criticat în special sprijinul editorial acordat de New York Times vicepreședintei Kamala Harris în alegerile prezidențiale din 2024, susținând că ziarul s-ar fi transformat într-o „portavoce a Partidului Democrat radical de stânga”.

În anunțul său, președintele a invocat și alte cazuri recente în care a acționat în instanță mass-media, menționând procesele împotriva ABC News și a jurnalistului George Stephanopoulos, precum și împotriva Paramount, după interviul difuzat la emisiunea 60 Minutes cu Kamala Harris.

Ambele cazuri s-au încheiat cu înțelegeri de 15, respectiv 16 milioane de dolari.

(sursa: Mediafax)