Donald Trump anunță negocieri SUA-Cuba. Acord posibil cu Havana

Trump a făcut declarația în cadrul reuniunii „Shield of the Americas” din Miami, Florida, unde s-au întâlnit lideri din America Latină pentru a discuta probleme de securitate și cooperare regională, scrie Reuters.

Potrivit lui Trump, negocierile sunt purtate împreună cu Marco Rubio și alți oficiali americani.

„Ei vor să negocieze și negociază cu Marco (n.r. Rubio) și cu mine, precum și cu câțiva alții. Cred că un acord cu Cuba s-ar putea realiza foarte ușor”, a spus președintele american.

În cadrul reuniunii „Shield of the Americas”, Trump a subliniat că negocierile SUA-Cuba urmăresc găsirea unor soluții pentru problemele economice și politice care afectează relațiile bilaterale. Printre obiectivele principale se numără relaxarea tensiunilor diplomatice, creșterea cooperării în domeniul securității și discutarea sancțiunilor economice impuse Cubei.

Experții în relații internaționale susțin că negocierile SUA-Cuba marchează o posibilă schimbare de abordare în politica externă a Statelor Unite față de regiunea Caraibelor și America Latină. Relațiile tensionate dintre Washington și Havana au fost afectate în trecut de sancțiuni și dispute politice, iar inițiativa Trump ar putea deschide calea pentru un dialog mai constructiv.

Un eventual succes al negocierilor SUA-Cuba ar putea avea efecte semnificative asupra stabilității economice și politice din Caraibe și America Latină. Reluarea dialogului bilateral poate facilita cooperarea regională în domenii precum securitatea, comerțul și turismul, dar poate ridica și provocări diplomatice, având în vedere sensibilitățile politice interne ale Cubei.

(sursa: Mediafax)