Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, implicat într-un accident în București: n-a dat prioritate unei mașini de ridesharing și doi pasageri au ajuns la spital

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat sâmbătă într-un accident rutier produs pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Potrivit surselor Antena 3 CNN, oficialul se afla personal la volan în momentul producerii incidentului.

Conform primelor informații, Nazare nu ar fi acordat prioritate unui autoturism care efectua curse de tip ridesharing. În urma impactului, cei doi pasageri din mașina lovită au acuzat dureri și au fost transportați la spital pentru investigații medicale. Starea lor nu este gravă, potrivit acelorași surse.

Echipaje de poliție au ajuns la fața locului și au demarat cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale accidentului. Dat fiind că două persoane au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportate la spital, autoritățile urmează să deschidă un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă — procedura standard în astfel de cazuri.

„Mașina pe care o conducea ministrul Alexandru Nazare era pe o stradă din Sectorul 1. Se pare că ministrul era la volan și că nu ar fi acordat prioritate unei mașini care face transport persoane în regim de ridesharing. Cel mai probabil se va deschide un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, pentru că așa este procedura", a declarat Carmina Pricopie, senior editor Antena 3 CNN.

Ministerul Finanțelor nu a transmis, până la momentul publicării, nicio reacție oficială cu privire la incident.