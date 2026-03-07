Comandantul Forței Quds, Esmail Qaani, „cârtița” care ar fi contribuit la uciderea lui Khamenei, ar fi în siguranță în Israel

Aceeași sursă susține că el ar fi avut un rol-cheie în eliminarea unor lideri importanți ai organizațiilor Hamas și Hezbollah, printre care Ismail Haniyeh, Hassan Nasrallah și Hashem Safieddine, precum și în uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei și a unor generali de rang înalt din IRGC.

Cu doar câteva ore în urmă, în presa din Orientul Mijlociu apăruseră speculații, potrivit cărora unul dintre cei mai importanți lideri militari ai Iranului ar fi fost executat de propriul regim, după ce ar fi fost identificat drept persoana care l-ar fi trădat pe ayatollahul Ali Khamenei.

Generalul de brigadă Esmail Qaani, comandantul Forței Quds – unitatea de elită a Iranului responsabilă de operațiuni externe – ar fi scăpat în mod miraculos din atacul care l-ar fi ucis pe Khamenei în urmă cu o săptămână.

El ar fi fost identificat drept „cârtița” din interiorul conducerii regimului iranian.

Au apărut, de asemenea, relatări neconfirmate, potrivit cărora Qaani ar fi fost condamnat la moarte, după ce nu ar mai fi fost văzut în public de la izbucnirea conflictului.

Generalul, cunoscut pentru barba sa și pentru reputația de supraviețuitor, a scăpat de-a lungul anilor de mai multe situații periculoase, ceea ce i-a adus porecla „Omul cu nouă vieți”.

Potrivit altor relatări, el ar fi reușit în repetate rânduri să-i convingă pe anchetatorii regimului de nevinovăția sa, deși părăsise în mod misterios locații care au fost ulterior distruse de lovituri israeliene cu rachete și drone.