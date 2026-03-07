7 din 10 lei plătiți la pompă merg la stat: de ce prețul carburanților în România este în primul rând o problemă fiscală

De ce s-a scumpit benzina și motorina în România 2020-2026: taxe, accize și TVA, analiză completă

Când alimentezi mașina la pompă, aproape 7 lei din fiecare 10 lei plătiți nu ajung la companiile petroliere. Ajung la bugetul de stat. Aceasta este concluzia unei analize comparative între 2020 și 2026, care arată că scumpirea carburanților în România nu este în primul rând un fenomen de piață, ci unul fiscal.

De la 63% la 69% — ponderea statului în prețul combustibilului

În 2020, 63% din prețul unui litru de carburant reprezenta taxe și contribuții către bugetul de stat. În 2026, acest procent a urcat la 69%. Practic, structura prețului la pompă s-a transformat: motorina a trecut de la 4,73 la 8,67 lei/litru, un salt de 83%, iar benzina de la 4,81 la 8,24 lei/litru, adică plus 71%. O scumpire structurală, nu conjuncturală.

Accizele și TVA — motoarele principale ale scumpirii

Analiza identifică doi vinovați principali. Accizele au crescut cu 62% la ambele produse: de la 1,73 la 2,80 lei/litru la motorină și de la 1,89 la 3,06 lei/litru la benzină. TVA per litru a urmat același trend, crescând cu 64-70%, tocmai pentru că baza de impozitare a devenit mai mare odată cu prețul.

Doar din aceste două componente — acciză și TVA — diferența față de 2020 este uriașă. Fiscalitatea nu mai este o parte din preț. A devenit axa în jurul căreia se reconstruiește întregul preț.

Petrolul crește, dar nu conduce povestea

Țițeiul Brent, exprimat în lei pe litru, a crescut cu 62% în același interval. O creștere semnificativă, dar care merge în paralel cu accizele — nu le depășește. Cursul valutar a contribuit cu doar 12%, eliminând din ecuație explicația clasică a deprecierii leului.

Concluzia este incomodă: dacă ar fi fost doar volatilitatea globală a petrolului, am fi discutat despre un fenomen extern. Dar cifrele arată că motorul principal al scumpirii este intern și fiscal.

Costurile operaționale — o explozie tăcută

Dincolo de taxe, și lanțul operațional s-a scumpit accelerat. Costurile de transport au crescut cu 407%, cele de rafinare cu 641%, iar distribuția cu 50%. Rafinarea, mai exact, s-a scumpit de peste șase ori în termeni procentuali — o dinamică greu de ignorat, care arată că presiunea asupra prețului final vine din mai multe direcții simultan.

„Scumpirea nu este un accident de piață. Este o alegere de politică economică"

„Nu piața domină prețul. Nu marja comercială. Nu cursul. Structura fiscală domină prețul. Când statul mărește constant ponderea, când taxele cresc mai rapid decât materia primă, responsabilitatea nu mai poate fi transferată doar către lăcomie sau conjunctură externă", a declarat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Concluzia analizei este directă: litrul de combustibil a devenit, în principal, un instrument de colectare bugetară. Iar când aproape 70% din preț este fiscalitate, scumpirea nu mai este un accident — este o decizie politică.