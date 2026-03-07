„Ne cerem scuze!” Iranul schimbă strategia și anunță că nu va mai ataca vecinii

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian spune, în mesajul televizat, că „prezența fiecărui iranian aduce deznădejde dușmanilor. Să lăsăm deoparte supărările și nemulțumirile pentru a păstra Iranul”.

„Își vor dormi somnul de veci visând că ne vom preda necondiționat. Îmi cer scuze țărilor vecine. Nu intenționăm să atacăm alte țări.

Consiliul provizoriu al conducerii a aprobat ieri să nu se mai atace țările vecine și să nu se mai lanseze rachete, decât dacă există un atac din partea acelor țări asupra Iranului, spune Masoud Pezeshkian.

După războiul declanșat sâmbăta trecută, Iranul a atacat 12 țări:

- Israel: Ținta principală a atacurilor cu rachete și drone, inclusiv asupra unor facilități militare din Tel Aviv.

- Emiratele Arabe Unite: Au fost lovite orașe precum Dubai și Abu Dhabi, fiind vizate aeroporturi și zone de lux.

- Arabia Saudită: Atacuri asupra capitalei Riad și a regiunilor estice, inclusiv asupra ambasadei SUA.

- Irak: Atacuri intense în nordul țării asupra grupărilor kurde și a bazelor cu prezență americană din Erbil.

- Iordania: Vizată pentru găzduirea bazelor militare americane folosite în operațiuni împotriva Iranului.

- Kuweit: Au fost raportate atacuri asupra aeroportului internațional și a bazei care găzduiește trupe americane.

- Bahrain: Atacuri asupra capitalei Manama, inclusiv asupra clădirilor care adăpostesc ambasada Israelului.

- Qatar: Baza aeriană Al Udeid a fost o țintă recurentă a barajelor de rachete iraniene.

- Oman: Atacuri cu drone asupra portului comercial Duqm și a unor tancuri petroliere în largul coastelor sale.

- Cipru (Baza UK Akrotiri): O dronă iraniană a lovit pista bazei militare britanice Akrotiri.

- Turcia: Sisteme de apărare NATO au interceptat rachete balistice lansate din Iran spre spațiul aerian turc.

- Azerbaidjan: Pe 5 martie 2026, drone iraniene au lovit un terminal al Aeroportului Internațional Nahicivan.

(sursa: Mediafax)