Trump ar susține propunerea lui Putin privind cedarea Donbasului: Zelenski refuză orice concesii teritoriale

Potrivit acesteia, Putin „cere de fapt ca Ucraina să renunțe la Donbas”, iar Trump „înclină să susțină” planul liderului de la Kremlin.

Reacția Kievului: „Nicio concesie teritorială”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, informat telefonic de Trump despre discuțiile cu Putin, a respins categoric propunerea, invocând constrângerile Constituției ucrainene. Totuși, Zelenski nu a exclus o eventuală negociere în cadrul unui summit trilateral Trump–Putin–Zelenski, pe care liderul american intenționează să-l organizeze în funcție de rezultatele întâlnirii cu președintele ucrainean programate luni la Casa Albă.

Presa americană: planul Moscovei, cedări teritoriale contra încetării ofensivei

The New York Times citează oficiali europeni care susțin că Trump sprijină ideea lui Putin „de a pune capăt războiului prin cedarea teritoriilor ocupate de Rusia, și nu printr-un armistițiu”. La rândul său, Financial Times notează că Putin i-a transmis lui Trump disponibilitatea de a „îngheța frontul” dacă Moscova primește controlul deplin în Donbas.

Surse oficiale americane au precizat pentru AFP că, în cazul acceptării acestei propuneri, Rusia ar renunța la continuarea ofensivei în regiunile Herson și Zaporojie și și-ar retrage trupele din provinciile Dnipropetrovsk, Sumî și Harkov.

Situația actuală pe front

Regiunea Lugansk este aproape complet ocupată de Rusia, în timp ce o parte a Donețkului rămâne sub control ucrainean, deși capitalele ambelor provincii sunt în mâinile Moscovei. În schimb, capitalele regiunilor Herson și Zaporojie sunt controlate de Kiev.

Armata rusă ocupase inițial cea mai mare parte din Herson, dar s-a retras în noiembrie 2022 la sud de fluviul Nipru, sub presiunea contraofensivei ucrainene. Aceasta a continuat în vara lui 2023 în mai multe regiuni, însă fără rezultate decisive pentru Kiev.

