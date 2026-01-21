Trump spune că „vom afla” până unde vor merge SUA pentru a obține Groenlanda

Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
Trump a fost întrebat în timpul conferinței de presă până unde ar merge pentru a obține Groenlanda.
„Veți afla”, a fost răspunsul său din trei cuvinte, scrie Independent.
Președintele SUA a refuzat să excludă utilizarea forței militare pentru a obține teritoriul semi-autonom danez, dar liderii europeni, inclusiv Sir Keir Starmer, au declarat că nu cred că va duce la îndeplinire acest lucru.
(sursa: Mediafax)
Citește pe Antena3.ro