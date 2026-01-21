x close
Trump spune că „vom afla” până unde vor merge SUA pentru a obține Groenlanda

de Redacția Jurnalul    |    21 Ian 2026   •   10:45
Sursa foto: Donald Trump a cucerit Groenlanda! Sau cel puțin asta vrea să arate, după postarea de pe Truth Social

Întrebat cât de departe ar merge pentru a obține Groenlanda, Donald Trump a răspuns „Veți afla”, refuzând să excludă forța militară, deși lideri europeni spun că nu cred într-o asemenea acțiune.

Trump a fost întrebat în timpul conferinței de presă până unde ar merge pentru a obține Groenlanda.

„Veți afla”, a fost răspunsul său din trei cuvinte, scrie Independent.

Președintele SUA a refuzat să excludă utilizarea forței militare pentru a obține teritoriul semi-autonom danez, dar liderii europeni, inclusiv Sir Keir Starmer, au declarat că nu cred că va duce la îndeplinire acest lucru.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: donald trump groenlanda sua
