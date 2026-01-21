Jurnalul.ro › Ştiri › Externe › Trump spune că „vom afla” până unde vor merge SUA pentru a obține Groenlanda Trump spune că „vom afla” până unde vor merge SUA pentru a obține Groenlanda

Trump spune că „vom afla” până unde vor merge SUA pentru a obține Groenlanda

Sursa foto: Donald Trump a cucerit Groenlanda! Sau cel puțin asta vrea să arate, după postarea de pe Truth Social

Întrebat cât de departe ar merge pentru a obține Groenlanda, Donald Trump a răspuns „Veți afla”, refuzând să excludă forța militară, deși lideri europeni spun că nu cred într-o asemenea acțiune.