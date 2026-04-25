Trump confirmă că Rusia este binevenită la G20, în ciuda izolării internaționale

de Redacția Jurnalul    |    25 Apr 2026   •   21:40
Sursa foto: Hepta

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu se așteaptă ca Vladimir Putin să participe la reuniunea G20, care va avea loc la complexul său din Doral, Florida, în decembrie, însă a spus că prezența liderului rus ar putea fi utilă.

Washington Post a relatat joi că Rusia ar urma să fie invitată să participe la reuniunile ministeriale și la summitul liderilor.

Trump a spus că nu avea cunoștință despre aceste planuri, dar și-a exprimat scepticismul că Putin ar veni, scrie Bloomberg.

„Nu știu nimic despre invitație, dar dacă ar fi invitat, sunt de părere că trebuie să vorbești cu toată lumea”, a declarat Trump, adăugând că „dacă ar veni, ar fi probabil foarte util”.

Trump încearcă să intermedieze un acord de pace între Moscova și Kiev de la revenirea sa în funcție, însă a admis că ajungerea la o înțelegere s-a dovedit mult mai dificilă decât anticipa.

Putin ar putea sau nu să participe la summitul G20, însă Rusia va fi bine reprezentată acolo, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenției Interfax.

Președintele american a mai spus că intenționează să invite Kazahstanul și Uzbekistanul la summit, în încercarea de a consolida relațiile SUA cu statele din Asia Centrală.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: donald trump Vladimir Putin summit g20
