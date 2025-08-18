Trump: „Ne dorim o pace durabilă în Ucraina”. SUA promite sprijin, dar cere implicarea Europei

Declarațiile au fost făcute luni, în Biroul Oval, înainte de discuțiile Zelenski-Trump. Președintele ucrainean a vorbit primul și i-a mulțumit Melaniei Trump pentru scrisoarea adresată lui Vladimir Putin.

„Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, în primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră personale de a opri crimele și de a opri acest război. Profit de această ocazie pentru a-i mulțumi soției dumneavoastră, prima doamnă a Statelor Unite. Ea a semnat o scrisoare adresată lui Putin despre copiii noștri răpiți”, a spus Zelenski.

Ulterior, jurnaliștii i-au întrebat pe cei doi lideri despre negocieri.

„Suntem pregătiți pentru o întâlnire trilaterală”, a spus Zelenski

Un jurnalist l-a întrebat pe Volodimir Zelenski dacă este pregătit să „trimită trupele ucrainene la moarte” sau să „redeseneze hărțile”.

„Trăim sub atacuri în fiecare zi”, spune Zelenski, menționând moartea recentă a unui copil. „Trebuie să oprim acest război pentru a opri Rusia și avem nevoie de sprijin, din partea partenerilor americani și europeni. Vom face tot posibilul în acest sens. Demonstrăm că suntem oameni puternici și am susținut ideea președintelui Trump de a opri acest război”, a răspuns Zelenski.

Trump: „Europenii rămân prima linie de apărare”

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat luni că orice acord privind încheierea războiului din Ucraina trebuie să fie unul de durată, pentru a evita revenirea conflictului după doar câțiva ani.

„Dacă va fi o pace, vrem să fie una pe termen lung, pentru că nu vrem ca după doi ani să ne întoarcem la aceeași situație”, a declarat liderul american, răspunzând unei întrebări legate de posibilitatea trimiterii de trupe americane de menținere a păcii în Ucraina.

În ceea ce privește garanțiile de securitate, Trump a subliniat că Washingtonul va sprijini Kievul, însă a punctat că „europenii rămân prima linie de apărare, fiind acolo, dar, cu siguranță, va exista mult ajutor din partea noastră”.

În același timp, liderul de la Casa Albă a anunțat că intenționează să organizeze o reuniune trilaterală cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin, „dacă totul merge bine”. Zelenski și-a exprimat, la rândul său, disponibilitatea de a participa la un asemenea format de negocieri.

Trump a adăugat că este convins că Vladimir Putin dorește să pună capăt conflictului și a remarcat că au fost făcute progrese în direcția încheierii războiului.

Statele Unite "vor fi implicate" în securitatea viitoare a Ucrainei

Statele Unite ale Americii "vor fi implicate" în viitoarea securitate a Ucrainei, a promis luni preşedintele american Donald Trump în timpul unei întâlniri la Casa Albă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează AFP.



"Ei sunt prima linie de apărare pentru că sunt acolo, pentru că este Europa, dar îi vom ajuta şi pe ei. Vom fi implicaţi", a declarat preşedintele SUA reporterilor, referindu-se la liderii europeni care îl însoţesc pe Volodimir Zelenski la Washington.



La rândul său, întrebat de ce fel de garanţii de securitate are nevoie, Zelenski a răspuns: "totul".

Pe de altă parte, Ministerul de Externe al Rusiei a transmis că Moscova respinge categoric scenariul desfășurării unor contingente militare NATO în Ucraina, avertizând că o astfel de măsură ar avea „consecințe imprevizibile”.

Președintele american a reiterat că SUA „vor fi implicate” în viitoarea securitate a Ucrainei și vor coopera cu toate părțile pentru ca pacea să fie una de durată.

Trump anunță că va vorbi cu Putin după întâlnirea cu Zelenski

Președintele american Donald Trump a anunțat că va vorbi cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, după întâlnirea de luni, de la Casa Albă, cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

Donald Trump îi primește luni, în Biroul Oval, pe președintele ucrainean și delegația de lideri europeni și ai NATO. Ulterior, Trump îl va suna pe Vladimir Putin, potrivit Sky News.

„El așteaptă apelul meu când vom termina cu această întâlnire... vom avea un apel telefonic imediat după aceste întâlniri astăzi”, le-a spus Donald Trump jurnaliștilor.

Liderul SUA a avertizat că luptele în Ucraina vor continua dacă nu va exista o întâlnire trilaterală Putin-Zelenski-Trump.

Anterior, președintele Zelenski a spus că este pregătit pentru o trilaterală.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Casa Albă luni, la ora locală 13.00, pentru a discuta despre condițiile în care se poate încheia războiul din Ucraina. Anterior, la Casa Albă au ajuns și liderii europeni care îl însoțesc pe Zelenski în SUA. După întâlnirea cu Zelenski, Trump îi va primi pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președinții Franței și Finlandei, Emmanuel Macron și Alexander Stubb, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, precum și pe premierii Regatului Unit și Italiei, Keir Starmer și Giorgia Meloni.

Zelenski: În timp de război, nu se pot organiza alegeri

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță că alegerile prezidențiale din Ucraina vor fi organizate după încheierea războiului cu Rusia. În timp de război, nu se pot organiza alegeri, a răspuns Zelenski întrebării unui jurnalist american. Liderul ucrainean face o vizită la Casa Albă.

Volodimir Zelenski susține organizarea de alegeri în Ucraina dacă războiul cu Rusia se va încheia.

„În timp de război, nu se pot organiza alegeri. Trebuie să colaborăm cu parlamentul”, a declarat președintele ucrainean luni, la Casa Albă, potrivit Le Figaro.

Alegerile din Ucraina sunt suspendate din cauza legii marțiale.

Președintele Volodimir Zelenski a ajuns la Casa Albă luni, la ora locală 13.00, pentru a discuta despre condițiile în care se poate încheia războiul din Ucraina.

Preşedintele Zelenski evită o întrebare privind concesiile teritoriale

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a evitat luni un răspuns direct la întrebarea dacă este dispus să facă concesii teritoriale pentru a ajunge la un acord de pace cu Rusia, informează EFE.



"Trăim sub atacurile constante ale Rusiei. După cum ştiţi, astăzi au avut loc multe atacuri şi mulţi răniţi, cu un copil de un an şi jumătate printre morţi. Trebuie să punem capăt războiului, să oprim Rusia şi avem nevoie de sprijin", a răspuns el la întrebarea unui reporter în timpul întâlnirii sale cu preşedintele american Donald Trump în Biroul Oval.



Întrebat dacă ar fi dispus să redeseneze hărţile, Zelenski nu a dat un răspuns categoric, aşa cum a făcut-o în ultimele zile, când a subliniat imposibilitatea constituţională de a ceda teritorii Rusiei, ci a încercat în schimb să nu-şi supere gazda, comentează EFE.



"Avem nevoie de sprijinul americanilor şi al europenilor. Şi despre asta este vorba aici. Cred că am demonstrat că suntem un popor puternic şi că avem sprijinul poporului american şi al preşedintelui american pentru a pune capăt războiului, pentru a putea întreprinde eforturi diplomatice şi a pune capăt definitiv războiului", a declarat Zelenski.



Preşedintele ucrainean a promis totodată că vor fi organizate alegeri în Ucraina imediat ce va exista un armistiţiu şi circumstanţele vor fi suficient de sigure pentru a permite acest lucru.



"Avem nevoie de securitate, de un armistiţiu pe uscat, pe mare şi în aer, astfel încât oamenii să poată vota democratic. Avem nevoie de alegeri deschise, libere şi secrete. Nu poţi vota în timpul războiului", a răspuns el la întrebarea unui reporter, în timp ce Trump a glumit că, dacă SUA ar fi în război în 2028, el nu ar mai fi nevoit să organizeze alegeri.



Zelenski şi Trump s-au reunit luni la Casa Albă, după ce preşedintele SUA s-a întâlnit vinerea trecută în Alaska cu liderul rus Vladimir Putin şi a ridicat posibilitatea organizării unui summit trilateral pentru a începe negocierile privind un acord de pace pentru Ucraina.

