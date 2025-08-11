Scandal politic în Polonia: Fonduri UE pentru redresarea post-COVID au finanțat cluburi de swingeri, iahturi și baruri de vodcă. Publicarea listei beneficiarilor lovește în coaliția premierului Donald Tusk

O campanie de transparență a Guvernului condus de Donald Tusk a scos la iveală destinații controversate ale fondurilor europene pentru redresarea economică post-COVID, alimentând un atac puternic al opoziției conservatoare PiS (Lege și Justiție). Printre proiectele finanțate se numără un club de swingeri, o pizzerie cu solar și un lanț de baruri de vodcă, potrivit Politico.

Inițiativa a început cu publicarea unor hărți interactive online, prin care Executivul voia să demonstreze deschidere privind modul de utilizare a banilor din programul HoReCa, în valoare de 1,2 miliarde de zloți (circa 282,3 milioane de euro). Programul, destinat hotelurilor, restaurantelor și obiectivelor culturale afectate de pandemie, face parte din Planul Național de Redresare al Poloniei, în valoare totală de 254 miliarde de zloți (aprox. 59,8 miliarde de euro).

De la program emblematic la vulnerabilitate politică

În loc să întărească imaginea guvernului, hărțile au scos la iveală cheltuieli neașteptate: achiziția unor iahturi de către un restaurant din Łódź, o pizzerie care și-a adăugat un solar și o afacere înregistrată la aceeași adresă cu un club pentru adulți. Beneficiarii susțin însă că toate investițiile respectă regulile stabilite încă din 2021, pe vremea guvernării PiS, care permiteau „diversificarea” activităților în turism sau crearea de atracții eco.

Reacția PiS și escaladarea scandalului

Opoziția nu a ratat ocazia să transforme situația într-o armă politică. Europarlamentarul PiS Tobiasz Bocheński a calificat scandalul drept „cel mai mare de după 1989” și a organizat un protest simbolic în fața biroului premierului, cu o plăcuță fictivă „Ministerul Herings și Vodcă” – referire la unul dintre beneficiari. PiS cere anchete parlamentare și sesizarea procurorilor pentru a verifica „fiecare legătură, dependență și lanț decizional” din alocarea fondurilor.

Presiune asupra coaliției lui Tusk

Ministerul care gestionează fondurile este condus de partidul Polska 2050, partener de coaliție al premierului și condus de președintele Seimului, Szymon Hołownia. Relațiile tensionate din coaliție și recentele controverse interne au amplificat presiunea asupra lui Tusk, care se confruntă deja cu dificultăți după înfrângerea candidatului său preferat la alegerile prezidențiale.

Donald Tusk a promis „toleranță zero” față de abuzul fondurilor europene și a anunțat că orice neregulă va fi sancționată, indiferent de apartenența politică. Procurorii au deschis anchete preliminare, iar Ministerul Finanțelor a anunțat un audit ale cărui prime rezultate vor fi prezentate la sfârșitul lui septembrie.