Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Sunt cel puțin doi morți

Incidentul s-a produs în localitatea Adamuz. Un tren al companiei Iryo a pătruns pe linia alăturată a unui alt tren, iar ambele au deraiat.

Cel puțin două persoane au murit, iar mai multe sunt rănite și blocate în urma deraiării a două trenuri de mare viteză, în localitatea cordobeză Adamuz. Din acest motiv, circulația feroviară dintre Madrid și Andaluzia a fost suspendată, potrivit informațiilor transmise de Adif pe rețelele sociale, transmite 20minutos.es.

Potrivit Adif, trenul Iryo 6189 Málaga – Puerta de Atocha a deraiat la ora 19:45, în zona macazelor de intrare pe linia 1 din Adamuz, intrând pe linia alăturată, pe care circula un alt tren Renfe, 2384 Puerta de Atocha – Huelva, care, la rândul său, a deraiat. În urma impactului, ultimul vagon al trenului Iryo s-a răsturnat, iar în interior se află mai multe persoane rănite și blocate.

High-speed train derails in Spain, RT pic.twitter.com/vJA5Tx1eLO — Sprinter Press (@SprinterPress) January 18, 2026

Conform Adif, incidentul a impus mobilizarea serviciilor de urgență, care se află deja la fața locului. Serviciul de urgență 061 a activat un amplu dispozitiv, ce include cinci unități mobile de terapie intensivă, un vehicul de sprijin logistic și patru unități ale Dispozitivului de Îngrijiri Critice de Urgență (DCCU), pentru acordarea asistenței medicale și coordonarea intervenției. Se pare că unele persoane au fost nevoite să urce pe unul dintre vagoane pentru a putea ieși, iar ferestrele au fost sparte cu ajutorul ciocanelor de urgență.

Ministrul Transporturilor, Óscar Puente, se deplasează spre locul accidentului. Totodată, președintele Andaluziei, Juanma Moreno, și-a exprimat îngrijorarea pe rețelele sociale:

„Suntem foarte preocupați de gravul accident feroviar din provincia Córdoba. Am trimis servicii de urgență și sprijin logistic în zonă pentru a ajuta cu tot ce este necesar. Suntem foarte atenți la situația persoanelor afectate”, a transmis acesta într-un mesaj pe platforma X.

În același sens, consilierul pentru Situații de Urgență al Andaluziei, Antonio Sanz, a informat că autoritățile coordonează intervenția:

„Coordonăm și monitorizăm intervenția echipajelor medicale și a serviciilor de urgență la locul accidentului”, a scris el pe X.

Potrivit unui angajat RNE, aflat chiar în trenul Iryo care a deraiat, impactul „s-a simțit ca un cutremur”. După incident, personalul trenului a cerut prin sistemul de sonorizare ajutorul pasagerilor, întrebând dacă printre aceștia se află cadre medicale.