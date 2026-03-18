Droguri și nicotină în Egiptul Antic? Enigma mumiilor „petrecărețe”

Cocaina, obținută din frunzele a două specii de coca originare din America de Sud, a fost probabil folosită de populațiile locale de mii de ani, potrivit IFL Science.

„Populația incașă o considera o plantă miraculoasă și magică, care avea puterea de a alunga foamea și setea, producea efecte euforizante, putea fi folosită ca medicament (ca antiseptic și analgezic, pentru a ajuta la digestie, pentru a vindeca astmul, durerile de stomac, durerile toracice și rănile, pentru a reduce sângerările nazale și vărsăturile) și inducea o stare de bine”, explică un articol pe această temă, adăugând că incașii credeau că planta putea, de asemenea, să conserve cadavrele, având în vedere efectul de amorțire pe care îl are asupra limbii.

Se consideră că plantele nu au ajuns în Europa și în restul lumii decât după ce au fost aduse de colonizatorii spanioli. Însă, în 1992, un studiu scurt și controversat a susținut că a găsit dovezi ale consumului de cocaină – precum și de tutun și, potențial, de canabis – în țesuturile moi, părul și oasele unor mumii egiptene antice.

În acel studiu inițial, toxicologul german Svetlana Balabanova și colegii săi au testat material provenit de la o mumie completă, șapte capete mumificate și o mumie adultă incompletă, datând din perioada cuprinsă între 1070 î.e.n. și 395 e.n.

Potrivit echipei, au găsit canabis și THC în toate cele nouă cadavre, iar nicotină în opt dintre ele. Aceasta a fost departe de a fi ultima urmă de droguri pe care Balabanova și ceilalți o vor găsi, în ciuda scepticismului și criticilor puternice din partea arheologilor.

„Echipa lui Balabanova a găsit droguri peste tot, în morminte antice de pe patru continente, în aproximativ jumătate din cele aproape o mie de mumii și schelete analizate, iar mai multe rezultate se încadrează în categoria descoperirilor «imposibile» din punct de vedere etnobotanic”, explică etnobotanistul și cercetătorul independent Giorgio Samorini.

„Pentru a justifica descoperirile «imposibile», Balabanova a propus soluții din ce în ce mai îndrăznețe, într-o manieră din ce în ce mai sigură și mai încăpățânată, în paralel cu volumul crescând de critici ridicate de alți cercetători”.

Aceasta a inclus sugestia că vechii egipteni au efectuat călătorii transatlantice timp de peste un mileniu, făcând comerț cu locuitorii vechiului Peru. Dacă s-ar fi descoperit că vechii egipteni foloseau plante de coca, ar fi fost o descoperire extrem de semnificativă. Dar aceasta este cu totul în contradicție cu ceea ce știm despre vechii egipteni și lipsește în mod evident de dovezi care să o susțină. În alte analize ale mumiilor antice efectuate de alte echipe, deși unele au găsit dovezi de nicotină, acestea nu au reușit să găsească urme de cocaină sau THC.

Deci, cum au ajuns aceste droguri aparent imposibile în probele de mumii egiptene antice? A găsit Balabanova o gașcă strânsă, dar care s-a întins pe milenii, de mumii petrecărețe?

O idee propusă a fost că echipa a analizat mumii false, realizate din consumatori de droguri din zilele noastre. Totuși, acest lucru a fost considerat improbabil de alți arheologi, inclusiv de Curatorul de Egiptologie de la Muzeul Manchester, care a examinat aceleași mumii.

Samorini remarcă lipsa controalelor în multe dintre lucrările lui Balabanova, precum și neglijarea unor tehnici mai sofisticate. De exemplu, prin prelevarea unui fir de păr de pe un cadavru și examinarea diferitelor segmente, reprezentând (de exemplu) creșterea pe parcursul unei luni, se poate forma o idee despre relația persoanei respective cu drogurile de-a lungul timpului, o analiză care nu a fost efectuată de Balabanova.

Având în vedere că alții nu au găsit niveluri similare de droguri în alte mumii, cel mai probabil, rezultatele pozitive la cocaină au fost rezultatul unei contaminări ulterioare. Se știe că probele de păr de la persoanele care nu consumă droguri pot fi contaminate cu cocaină, iar aceasta rămâne detectabilă ulterior, indiferent de tehnica de spălare. Având în vedere că cocaina era populară cu mult înainte ca „depozitarea corespunzătoare a descoperirilor arheologice” să devină o prioritate, este probabil ca echipa să fi găsit cocaină modernă pe cadavrele antice.

Urmele de nicotină nu sunt probabil rezultatul unei contaminări, deși trebuie să subliniem că nu este vorba aici de a vă spune că vechii egipteni au făcut o scurtă vizită în America de Sud pentru a se aproviziona cu tutun, mai degrabă decât cu frunze de coca. Mai multe plante europene cunoscute conțin nicotină și este plauzibil ca vechii egipteni să le fi consumat. Cu toate acestea, cercetătorii au găsit puține cazuri în care nicotina a fost transformată în cotinină în mumiile antice.

Cotinina este considerată un indicator mai fiabil al consumului, deoarece arată că drogul a fost metabolizat de organism.

„Cercetătorii englezi au observat, de asemenea, că în secolul al XIX-lea, printre practicile de conservare a mumiilor, era obișnuit să se presare asupra acestora praf de tutun, precum și piretrum, acesta din urmă fiind un compus obținut din specii de Tanacetum și identificat, de asemenea, în mumia lui Ramses al II-lea. Ambele substanțe acționau ca insecticide”, adaugă Samorini.

„Această practică nu s-a limitat la mumiile egiptene, ci s-a extins și la numeroase alte mumii europene și asiatice, și este plauzibil ca această tehnică de conservare să fi dus la descoperirea fragmentelor de tutun și nicotină în mumia lui Ramses al II-lea și a nicotinei în «mumiile drogate» ale echipei Balabanova”.

THC, între timp, este puțin mai puțin controversat, deoarece se crede că vechii egipteni foloseau canabisul pentru a trata infecțiile vezicii urinare, durerile de ochi și, potențial, ca clismă calmantă. Da, aparent, vechii egipteni ar fi putut fuma iarbă. Cu toate acestea, din nou, alte studii nu au găsit THC pe mumii, sugerând că contaminarea sau practicile defectuoase ale echipei de cercetare inițiale ar putea fi de vină pentru rezultate.

Pe scurt, deși poveștile despre egiptenii antici care traversau oceanul spre America de Sud pentru a cumpăra cocaină și tutun pot părea amuzante, este mult mai probabil ca aceștia să fi murit fără să știe de substanțele cu care urmau să fie stropiți ulterior.

