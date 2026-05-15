Cum au umilit dronele ucrainene NATO în Suedia: un exercițiu militar major a fost oprit după pierderi „catastrofale”

Dronele ucrainene au șocat NATO la exercițiul Aurora 2026 din Suedia. Militarii Alianței au fost „eliminați” pe bandă rulantă. Micile echipe de piloți ucraineni au reușit să blocheze scenarii întregi de luptă

Un exercițiu militar major organizat de NATO și Suedia s-a transformat într-o demonstrație spectaculoasă a eficienței dronelor ucrainene pe câmpul de luptă modern. Potrivit unui comunicat publicat joi de Corpul 1 ucrainean, două echipe de operatori FPV din Ucraina au reușit să „distrugă” atât de multe trupe și vehicule occidentale în timpul exercițiului Aurora 2026, încât organizatorii au fost nevoiți să limiteze participarea acestora pentru ca antrenamentele să poată continua.

Exercițiul militar Aurora 2026 s-a desfășurat între 27 aprilie și 13 mai în Suedia și în Marea Baltică, mobilizând aproximativ 18.000 de militari din 13 țări membre și partenere NATO, potrivit Kyiv Post. Manevrele au inclus operațiuni terestre, maritime și aeriene, având ca scenariu principal apărarea insulei suedeze Gotland în fața unui atac hibrid simulat al Rusiei.

Ucrainenii au jucat rolul forțelor ruse și au dominat complet exercițiile

În cadrul scenariului, două echipe de operatori de drone din Ucraina au fost integrate în forțele „inamice”, care simulau un atac rusesc asupra Gotlandului. Echipele proveneau din Brigada 1 „Buravei” și Brigada 20 „Lyubart” ale Gărzii Naționale ucrainene.

Deși nu fac parte din unitățile de elită ale forțelor speciale ucrainene, aceste formațiuni sunt considerate experimentate și eficiente, cu experiență directă acumulată pe frontul din Ucraina. Militarii au utilizat drone FPV și drone de bombardament fabricate în Ucraina, echipamente deja devenite standard în războiul modern purtat împotriva Rusiei.

Imaginile publicate de organizatori și de presa internațională au arătat operatori folosind echipamente aparent simple: tablete comerciale, ochelari FPV și controlere similare consolelor de jocuri video. Cu toate acestea, eficiența lor a fost devastatoare.

NATO a fost nevoită să „readucă la viață” unitățile eliminate

Un operator ucrainean identificat drept „Tarik” a declarat pentru Associated Press că atacurile efectuate de echipa sa au fost atât de eficiente încât organizatorii exercițiului au fost obligați de trei ori să „readucă la viață” trupele și vehiculele eliminate pentru ca antrenamentele să poată continua.

Într-un scenariu de asalt mecanizat, dronele ucrainene au „distrus” 28 din aproximativ 32 de vehicule militare participante. Într-un alt episod, roiuri de drone FPV au neutralizat apărarea unui aerodrom militar în mai puțin de 20 de minute, lovind toate țintele fără a pierde nici măcar o dronă.

Potrivit Corpului 1 ucrainean, eficiența operatorilor FPV a devenit atât de mare încât organizatorii au decis să reducă participarea acestora în anumite faze ale exercițiului pentru a evita colapsul total al scenariilor de luptă.

Militarii occidentali admit: Ucraina este „cu ani înainte” în războiul dronelor

Comandantul brigăzii suedeze implicate în exercițiu, Andreas Gustafsson, a recunoscut deschis superioritatea experienței ucrainene în domeniul războiului cu drone.

„Sunt cu mult înaintea noastră când vine vorba despre războiul dronelor. Avem foarte multe de învățat de la ei”, a declarat acesta.

În timpul exercițiilor, instructorii ucraineni au susținut prezentări și sesiuni de pregătire pentru militari din Suedia, Franța, Marea Britanie și Olanda, explicând tactici de utilizare a UAV-urilor, coordonarea unităților și operarea în condiții de război electronic intens.

NATO, criticată pentru tactici considerate depășite

Nu este pentru prima dată când dronele ucrainene provoacă probleme serioase în exercițiile NATO. În 2025, în Estonia, unitatea ucraineană Nemesis a dominat exercițiul Hedgehog 2025, reușind să elimine rapid unități britanice și estoniene în scenarii similare.

Comandantul unității Nemesis, Anatoliy Merkotun, a criticat tacticile NATO, afirmând că menținerea vehiculelor și trupelor în grupuri compacte este aproape sinucigașă în contextul războiului modern dominat de drone.

Potrivit acestuia, atât armata ucraineană, cât și cea rusă au abandonat de ani buni aceste metode de luptă, tocmai din cauza vulnerabilității în fața atacurilor aeriene cu drone FPV.

Lecțiile dure ale războiului din Ucraina schimbă doctrinele NATO

Exercițiul Aurora 2026 a demonstrat încă o dată că războiul din Ucraina transformă radical doctrinele militare occidentale. Dronele ieftine, operate de echipe mici și mobile, pot neutraliza rapid echipamente extrem de costisitoare, precum tancuri moderne, blindate sau sisteme de apărare.

Un alt operator ucrainean, cunoscut sub numele „Karat”, a afirmat că forțele NATO „au potențial”, însă trebuie să își îmbunătățească semnificativ atât tacticile, cât și înțelegerea războiului modern bazat pe drone.

Mesajul transmis de ucraineni pare să fie unul clar: conflictele viitorului nu vor mai fi dominate doar de tancuri și avioane sofisticate, ci de operatori de drone capabili să schimbe complet balanța pe câmpul de luptă.