Elon Musk află astăzi dacă va fi mai bogat cu 1 trilion de dolari

de Redacția Jurnalul    |    06 Noi 2025   •   13:30
Sursa foto: Hepta

Șeful Tesla, Elon Musk, află joi dacă va fi mai bogat cu 1 trilion de dolari. Acționarii Tesla votează pachetul de compensații solicitat de Musk. Valoarea uriașă a pachetului a stârnit controverse în rândul acționarilor.

Pachetul de compensații pentru CEO-ul renumitei mărci va fi discutat joi la adunarea generală a companiei, potrivit Le Figaro. Dezbaterile vor fi probabil aprinse. Compensația în valoare de 1 trilion de dolari a stârnit controverse încă din luna septembrie atunci când a fost solicitată. Totuși, pentru a primi suma, Musk are nevoie de aprobarea acționarilor.

„Tesla nu este condusă de un CEO obișnuit. Elon este un vizionar (...), care a condus revoluții industriale și transformări de succes ale numeroaselor companii pioniere, de miliarde de dolari”, susțin unii dintre susținătorii lui Musk.

În plus, ei avertizează că Musk s-ar putea retrage din companie dacă nu primește suma solicitată. Opozanții au îndemnat acționarii să respingă planul lui Musk, argumentând că suma este prea mare și ar putea genera plăți ridicate.

Întâlnirea acționarilor va începe la ora locală 15.00, în Austin, Texas.

(sursa: Mediafax)

