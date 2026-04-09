Emisarul lui Vladimir Putin, în SUA pentru negocieri cu Donald Trump

de Redacția Jurnalul    |    09 Apr 2026   •   22:16
Trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, se află în prezent în Statele Unite şi se întâlneşte cu membri ai administraţiei preşedintelui american Donald Trump pentru a discuta despre un acord de pace în Ucraina şi despre cooperarea economică dintre SUA şi Rusia, au declarat pentru Reuters surse care au cunoştinţă despre această vizită.

Vizita are loc înaintea deciziei Statelor Unite cu privire la prelungirea derogării de la sancţiunile impuse petrolului rusesc, care expiră pe 11 aprilie, şi ar putea fi, de asemenea, pe ordinea de zi.

Moscova îşi exprimase speranţa că Washingtonul, după convenirea armistiţiului între SUA şi Iran, va avea timp şi posibilitatea necesare pentru a relua negocierile de pace trilaterale cu privire la Ucraina.

"Sperăm că, într-un viitor previzibil, (SUA) vor avea mai mult timp şi mai multe oportunităţi pentru întâlniri în format trilateral", declarase miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, referindu-se la discuţiile purtate între Rusia, Ucraina şi SUA, scrie AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
