Jurnalul.ro Ştiri Externe Macron și Erdogan, front comun pentru pace: Discuții cruciale despre armistițiul din Iran și viitorul Ucrainei

de Redacția Jurnalul    |    11 Apr 2026   •   19:00
Sursa foto: Macron și Erdogan cer respectarea libertății de navigație în Strâmtoarea Hormuz

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat sâmbătă că a discutat cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, despre negocierile privind armistițiul din Iran și despre situația din Ucraina, potrivit Reuters.

Într-o postare pe X, liderul de la Elysee a precizat că discuția a vizat mai întâi situația din Orientul Mijlociu.

„Am abordat mai întâi situația din Orientul Apropiat și Mijlociu, pentru a face apel la respectarea armistițiului și la aplicarea acestuia în Liban, la respectarea libertății de navigație în strâmtoarea Ormuz și pentru a sublinia necesitatea unei soluții diplomatice solide și durabile”, a scris Macron.

Macron a precizat că a discutat cu Erdoğan și despre războiul din Ucraina.

„Am abordat, de asemenea, situația din Ucraina și colaborarea noastră în cadrul Coaliției de Voință pentru a contribui la căutarea unei păci juste și durabile, care va trebui în mod necesar să fie conformă cu principiile Cartei Națiunilor Unite și susținută de garanții solide de securitate pentru Ucraina”, a subliniat președintele Franței.

(sursa: Mediafax)

 

