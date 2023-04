Macron şi Von der Leyen se întâlnesc luni pentru a pregăti vizita comună la Beijing de la 5-7 aprilie

Preşedintele chinez Xi Jinping va avea discuţii cu omologul său francez pentru a trasa cursul relaţiilor bilaterale, a aprofunda cooperarea şi a face un schimb de opinii pe probleme majore, a indicat ministerul chinez.



Între timp, Comisia Europeană a informat că Ursula von der Leyen şi Emmanuel Macron vor avea un prânz de lucru luni, pentru a pregăti călătoria pe care o vor întreprinde în comun în China.



Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Eric Mamer, a scris pe Twitter că cei doi lideri europeni vor aborda subiecte precum războiul purtat de Rusia în Ucraina, sectorul energetic şi pregătirile pentru vizita în China, inclusiv întrevederea lor comună cu Xi Jinping.

Tomorrow President @vonderleyen will meet President @EmmanuelMacron in Paris for a working lunch.



They will discuss topical issues including Russia’s war on Ukraine, energy and preparations for their trips to China including their joint meeting with Chinese President Xi Jinping.