Europa, ultima linie de apărare a Ucrainei în fața tandemului Trump-Putin

Ultima vizită a liderului ucrainean la Casa Albă, vinerea trecută, a fost, conform tuturor relatărilor, o experiență tulburătoare, chiar dacă nu s-a ridicat la amploarea fiascoului din luna februarie, atunci când Volodimir Zelenski a fost umilit public în Biroul Oval de către Donald Trump și vicepreședintele său, JD Vance.

Înaintea întâlnirii, declarațiile publice ale lui Trump păreau să indice o schimbare de ton față de Vladimir Putin, președintele SUA sugerând chiar că ar putea fi dispus să vândă Ucrainei rachete de croazieră „Tomahawk”.

Până la sosirea lui Zelenski la Washington, Trump și-a schimbat însă din nou poziția, transformând întrevederea de la sfârșitul săptămânii trecute într-o lecție despre „nevoia” Kievului de a face concesii teritoriale Rusiei.

Scenariul a devenit deja unul familiar. De la revenirea sa la Casa Albă, Trump a evitat constant să treacă de la retorica dură la acțiuni concrete împotriva Moscovei.

Ultimatumurile sale adresate lui Putin - pentru a face „pași reali” spre pace - s-au risipit fără consecințe, fiind ignorate complet de către Kremlin.

Săptămâna trecută, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, avertiza că Washingtonul este pregătit să „impună costuri”, dacă Rusia continuă războiul. Un simplu apel telefonic de două ore, la cererea lui Putin, a fost însă suficient pentru ca Trump să renunțe la amenințări și să revină la postura de „arbitru neutru”, între două părți aflate în conflict.

Această perspectivă cinică anunță un moment de mare pericol diplomatic pentru Zelenski. Într-un limbaj mai potrivit unei dispute imobiliare decât unei invazii ilegale soldate cu sute de mii de morți, Trump declara imediat la „Fox News” că Putin „va lua ceva (…) deoarece el a câștigat un anumit teritoriu”.

Dacă va avea loc întâlnirea planificată la Budapesta între președinții american și rus - găzduită de premierul pro-Kremlin al Ungariei, Viktor Orbán, - tema principală va fi, cel mai probabil, un posibil „troc teritorial”, la fel cum s-a întâmplat, de altfel, și în timpul eșuatului summit din Alaska.

Scenariul ar trebui să-i pună în gardă pe liderii europeni înaintea summitului UE programat săptămâna aceasta la Bruxelles.

După încheierea recentului armistițiu din Gaza – pentru care Putin s-a grăbit să transmită felicitări - Trump se autointitulează acum „președintele mediator”.

Ironia amară este că, sub pretextul pacificatorului suprem, șeful Casei Albe ar putea încerca să-l forțeze pe Zelenski să fie de acord cu o înțelegere inacceptabilă, care ar recompensa agresiunea Rusiei și ar submina principiile fundamentale ale dreptului internațional.

Sprijin concret contra presiunilor

În acest context, pare esențial ca Europa să ofere Ucrainei resursele și susținerea pe termen lung, care să permită Kievului să facă față tuturor acestor presiuni.

Potrivit unor surse diplomatice occidentale, există discuții avansate pe tema unei propuneri susținute de către cancelarul german Friedrich Merz, ce ar permite folosirea activelor rusești înghețate pentru a garanta un împrumut fără dobândă de 122 de miliarde de lire sterline pentru Kiev.

Indiferent de sursa exactă a finanțării, aceste fonduri vor fi cruciale pentru menținerea efortului de apărare a Ucrainei și anul viitor.

Pe plan simbolic, există și semne că liderii europeni sunt deciși să găsească modalitățile prin care să ocolească opoziția premierului ungar, Viktor Orbán, față de avansarea candidaturii Ucrainei la Uniunea Europeană.

În timp ce Donald Trump își continuă cursul impredictibil, ghidat de vanitate, instincte mercantile și admirația față de forța brută, liderii europeni ar trebui să dea dovadă de creativitate și hotărâre pentru a se asigura că interesele Ucrainei sunt apărate în lunile următoare.

Deocamdată, Vladimir Putin pare să îl manipuleze din nou pe președintele american, profitând de absența unor repere morale ferme la Washington. În aceste condiții, Europa ar trebui, mai mult ca oricând, să devină contragreutatea de care depinde echilibrul lumii democratice.

Complot pentru înlăturarea lui Zelenski?

Donald Trump și Vladimir Putin ar putea folosi viitorul summit din Ungaria pentru a discuta planuri privind îndepărtarea de la putere a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a avertizat Tuomas Malinen, profesor de economie și analist geopolitic la Universitatea din Helsinki.

El a scris pe platforma X că întâlnirea dintre Trump și Putin, programată la Budapesta, ar putea avea ca temă o acțiune comună împotriva liderului ucrainean.

„Se pare că întrevederea de la Casa Albă s-a transformat într-o ceartă în toată regula. Ce surpriză (sau nu)!”, a notat Malinen, referindu-se la întâlnirea de vineri.

„Va fi interesant de văzut dacă @POTUS și președintele Putin vor cădea de acord, în cele din urmă, asupra înlăturării președintelui @ZelenskyyUa de la putere, la Budapesta. Altfel, pace nu va fi.”, a mai scris reputatul analist finlandez.