Premierul Letoniei, Evika Siliņa, demisionează: guvernul se prăbușește înaintea alegerilor parlamentare după scandalul dronelor

Șoc la Riga: premierul Letoniei demisionează, iar coaliția de guvernare se destramă înainte de alegeri

Premierul Letoniei, Evika Siliņa, a anunțat joi că își va da demisia din funcție, provocând practic prăbușirea coaliției de guvernare cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor parlamentare programate în octombrie, potrivit Euronews.

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe platforma X și a fost reiterat ulterior într-un discurs televizat. Șefa guvernului de la Riga a descris decizia drept una „dificilă, dar sinceră”, susținând că prioritățile sale au fost întotdeauna securitatea Letoniei și protejarea populației.

„Astăzi am luat decizia dificilă, dar sinceră, de a demisiona din funcția de prim-ministru”, a transmis Siliņa. Ea a acuzat totodată existența unor tensiuni politice și a unor interese de partid care au afectat stabilitatea executivului.

Scandalul dronelor a amplificat tensiunile din coaliție

Demisia premierului vine într-un moment extrem de delicat pentru scena politică letonă. Coaliția tripartită aflată la guvernare traversa deja luni întregi de tensiuni interne, însă criza s-a accentuat după plecarea ministrului Apărării, Andris Sprūds.

Acesta și-a părăsit funcția după ce premierul i-a cerut demisia în urma unui incident care a provocat controverse la nivel național. Mai multe drone ucrainene deviate din Rusia au reușit să pătrundă în spațiul aerian leton, ridicând semne de întrebare cu privire la eficiența sistemelor de apărare ale țării baltice.

În urma scandalului, partidul progresist din care făcea parte Sprūds și-a retras sprijinul pentru guvern. Astfel, formațiunea condusă de partidul Unity, al premierului Siliņa, a rămas fără majoritate parlamentară.

Letonia intră într-o perioadă de incertitudine politică

Demisia lui Evika Siliņa deschide o nouă perioadă de incertitudine politică în Letonia, într-un context regional tensionat și cu alegeri parlamentare importante la orizont.

Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, care are responsabilitatea desemnării unui nou șef al guvernului, urmează să se întâlnească vineri cu reprezentanții tuturor partidelor parlamentare pentru consultări.

Rămâne neclar dacă actuala coaliție poate fi reconstruită sau dacă țara va intra într-o nouă formulă guvernamentală înaintea scrutinului din octombrie. Situația politică de la Riga este urmărită cu atenție și la nivel european, în special din cauza contextului de securitate din regiune și a apropierii Letoniei de granița cu Rusia.