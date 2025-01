Jurnalul.ro › Ştiri › Externe › Exodul milionarilor din Marea Britanie. De ce pleacă oamenii bogați din Regatul Unit Exodul milionarilor din Marea Britanie. De ce pleacă oamenii bogați din Regatul Unit

Exodul milionarilor din Marea Britanie. De ce pleacă oamenii bogați din Regatul Unit

Peste 10.000 de milionari au plecat din Marea Britanie în ultimul an, arată o analiză a firmei de consultanţă New World Wealth (NWW), publicată în cotidianul "The Times".